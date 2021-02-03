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В Киеве оценили потери Украины из-за конфликта в Донбассе
В Киеве оценили потери Украины из-за конфликта в Донбассе
Имущественный ущерб, который понесла Украина из-за конфликта в Донбассе, составляет около 120 миллиардов долларов, заявил замглавы делегации Киева в контактной... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:36
2021-02-03T11:36
2021-02-03T11:36
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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Имущественный ущерб, который понесла Украина из-за конфликта в Донбассе, составляет около 120 миллиардов долларов, заявил замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе, вице-премьер Алексей Резников.В конце декабря прошлого года Резников заявлял, что Украина потеряла около 100 миллиардов долларов из-за конфликта на востоке страны."По разным оценкам, нам на Донбассе нанесли порядка 120 миллиардов долларов имущественного ущерба. По мнению же Венского института международных экономических исследований, минимально на восстановление региона потребуется около 22 миллиардов долларов", - заявил Резников в интервью интернет-изданию "Левый берег", опубликованном в среду.По его словам, сейчас невозможно подсчитать, сколько точно у Украины осталось государственного имущества в самопровозглашенных Донецкой и Луганской областях. Также невозможно оценить потери в регионе частных лиц.
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ситуация на украине, донбасс, киев, украина, в мире