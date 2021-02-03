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В Дагестане проверят сообщения о краже продуктов директором школы
В Дагестане проверят сообщения о краже продуктов директором школы
Министерство образования и науки Дагестана проверяет информацию о том, что директор одной из школ города Каспийска украл продукты питания, предназначенные для... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T12:00
2021-02-03T12:28
каспийск
общество
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МАХАЧКАЛА, 3 фев – РИА Новости. Министерство образования и науки Дагестана проверяет информацию о том, что директор одной из школ города Каспийска украл продукты питания, предназначенные для школьной столовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."В социальных сетях получила распространение информация о том, что директор одной из школ города Каспийска уличен в хищении продуктов питания, предназначенных для кормления обучающихся. По делу ведется проверка и для выводов и принятия мер реагирования следует дождаться ее результатов", – сказал собеседник агентства.В министерстве подчеркнули, что руководители общеобразовательных учреждений несут личную ответственность за организацию и качество школьного питания и должны понимать, что от их деятельности напрямую зависит здоровье детей."Выделяемые государством средства (61 рубль в день на каждого ребенка) рассчитаны на то, чтобы горячее питание школьников было полноценным, сбалансированным и качественным. Средства в полном объеме и своевременно поступают на счета школ, а значит, никаких сбоев в организации горячего питания быть не должно", – добавили в минобрнауки Дагестана.При этом в "Единой России" РИА Новости сообщили, что якобы вывозивший продукты директор школы Джафар Агаев является членом партии. "Он член партии", - подтвердили в ЕР.
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каспийск, общество

В Дагестане проверят сообщения о краже продуктов директором школы

12:00 03.02.2021 (обновлено: 12:28 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАХАЧКАЛА, 3 фев – РИА Новости. Министерство образования и науки Дагестана проверяет информацию о том, что директор одной из школ города Каспийска украл продукты питания, предназначенные для школьной столовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В социальных сетях получила распространение информация о том, что директор одной из школ города Каспийска уличен в хищении продуктов питания, предназначенных для кормления обучающихся. По делу ведется проверка и для выводов и принятия мер реагирования следует дождаться ее результатов", – сказал собеседник агентства.
В министерстве подчеркнули, что руководители общеобразовательных учреждений несут личную ответственность за организацию и качество школьного питания и должны понимать, что от их деятельности напрямую зависит здоровье детей.
"Выделяемые государством средства (61 рубль в день на каждого ребенка) рассчитаны на то, чтобы горячее питание школьников было полноценным, сбалансированным и качественным. Средства в полном объеме и своевременно поступают на счета школ, а значит, никаких сбоев в организации горячего питания быть не должно", – добавили в минобрнауки Дагестана.
При этом в "Единой России" РИА Новости сообщили, что якобы вывозивший продукты директор школы Джафар Агаев является членом партии. "Он член партии", - подтвердили в ЕР.
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