https://ria.ru/20210203/direktor-1595819376.html

В Дагестане проверят сообщения о краже продуктов директором школы

В Дагестане проверят сообщения о краже продуктов директором школы

Министерство образования и науки Дагестана проверяет информацию о том, что директор одной из школ города Каспийска украл продукты питания, предназначенные для... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T12:00

2021-02-03T12:00

2021-02-03T12:28

каспийск

общество

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МАХАЧКАЛА, 3 фев – РИА Новости. Министерство образования и науки Дагестана проверяет информацию о том, что директор одной из школ города Каспийска украл продукты питания, предназначенные для школьной столовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."В социальных сетях получила распространение информация о том, что директор одной из школ города Каспийска уличен в хищении продуктов питания, предназначенных для кормления обучающихся. По делу ведется проверка и для выводов и принятия мер реагирования следует дождаться ее результатов", – сказал собеседник агентства.В министерстве подчеркнули, что руководители общеобразовательных учреждений несут личную ответственность за организацию и качество школьного питания и должны понимать, что от их деятельности напрямую зависит здоровье детей."Выделяемые государством средства (61 рубль в день на каждого ребенка) рассчитаны на то, чтобы горячее питание школьников было полноценным, сбалансированным и качественным. Средства в полном объеме и своевременно поступают на счета школ, а значит, никаких сбоев в организации горячего питания быть не должно", – добавили в минобрнауки Дагестана.При этом в "Единой России" РИА Новости сообщили, что якобы вывозивший продукты директор школы Джафар Агаев является членом партии. "Он член партии", - подтвердили в ЕР.

https://ria.ru/20201221/shkola-1590208919.html

каспийск

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каспийск, общество