Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210203/dezinformatsiya-1595904193.html
TikTok запустит новую функцию для борьбы с распространением дезинформации
TikTok запустит новую функцию для борьбы с распространением дезинформации
В TikTok появится новая функция для борьбы с распространением недостоверной или неточной информации, сообщила соцсеть. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T18:05
2021-02-03T19:24
tiktok
канада
сша
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575548163_0:171:2730:1707_1920x0_80_0_0_a340c74be789c94f0ef16119ec37e291.png
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В TikTok появится новая функция для борьбы с распространением недостоверной или неточной информации, сообщила соцсеть.Уже сегодня она должна заработать в США и Канаде, в течение нескольких недель функцию активируют по всему миру.Как пояснили в TikTok, публикуемые видео проверяют на достоверность специальные экспертные сервисы. Если они подтверждают дезинформацию, то контент удаляют с платформы.С появлением новой функции, если эксперты не уверены в точности или не могут подтвердить достоверность данных, TikTok будет помечать подобные видео как содержащие "непроверенный контент".Об этом будут уведомлять авторов видео и предлагать им уточнить информацию.При попытке поделиться таким контентом, пользователи также увидят уведомление о непроверенном содержании видео и предложение передумать или продолжить делиться.Отмечается, что при тестировании функции число репостов видео с неподтвержденным контентом упало на 24 процента, а количество лайков под ними сократилось на семь процентов.
https://ria.ru/20210131/feyki-1595407014.html
https://ria.ru/20210120/tiktok-1593912696.html
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575548163_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_17e95cdf51da30d38afc44b6f90dd17d.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
tiktok, канада, сша, технологии, в мире

TikTok запустит новую функцию для борьбы с распространением дезинформации

18:05 03.02.2021 (обновлено: 19:24 03.02.2021)
 
© Радио Sputnik / Сергей ТучинСтраница TikTok на экране компьютера
Страница TikTok на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Радио Sputnik / Сергей Тучин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В TikTok появится новая функция для борьбы с распространением недостоверной или неточной информации, сообщила соцсеть.
Уже сегодня она должна заработать в США и Канаде, в течение нескольких недель функцию активируют по всему миру.
Как пояснили в TikTok, публикуемые видео проверяют на достоверность специальные экспертные сервисы. Если они подтверждают дезинформацию, то контент удаляют с платформы.
С появлением новой функции, если эксперты не уверены в точности или не могут подтвердить достоверность данных, TikTok будет помечать подобные видео как содержащие "непроверенный контент".
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 20:16
Фейки в TikTok стали более агрессивными, рассказали в ОП
Об этом будут уведомлять авторов видео и предлагать им уточнить информацию.
При попытке поделиться таким контентом, пользователи также увидят уведомление о непроверенном содержании видео и предложение передумать или продолжить делиться.

"Этот дополнительный шаг требует паузы, чтобы люди обдумали свое следующее действие и выбрали "закрыть" или "все равно поделиться", — пояснили на сайте сервиса.

Отмечается, что при тестировании функции число репостов видео с неподтвержденным контентом упало на 24 процента, а количество лайков под ними сократилось на семь процентов.
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 20:18
Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию в протестах
 
TikTokКанадаСШАТехнологииВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
05:40В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
05:00Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
04:49Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
04:32Россиянам разрешили есть на ночь
04:16Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
04:16МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
04:09Роскосмос предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
04:00СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
03:59В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
03:28В Госдуме призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации
03:20Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины
03:15Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
03:08Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
03:07Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
02:56Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
02:50Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
02:30Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
02:29Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
02:23Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Лента новостейМолния