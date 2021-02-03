https://ria.ru/20210203/dezinformatsiya-1595904193.html

TikTok запустит новую функцию для борьбы с распространением дезинформации

TikTok запустит новую функцию для борьбы с распространением дезинформации

В TikTok появится новая функция для борьбы с распространением недостоверной или неточной информации, сообщила соцсеть. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T18:05

2021-02-03T18:05

2021-02-03T19:24

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в мире

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В TikTok появится новая функция для борьбы с распространением недостоверной или неточной информации, сообщила соцсеть.Уже сегодня она должна заработать в США и Канаде, в течение нескольких недель функцию активируют по всему миру.Как пояснили в TikTok, публикуемые видео проверяют на достоверность специальные экспертные сервисы. Если они подтверждают дезинформацию, то контент удаляют с платформы.С появлением новой функции, если эксперты не уверены в точности или не могут подтвердить достоверность данных, TikTok будет помечать подобные видео как содержащие "непроверенный контент".Об этом будут уведомлять авторов видео и предлагать им уточнить информацию.При попытке поделиться таким контентом, пользователи также увидят уведомление о непроверенном содержании видео и предложение передумать или продолжить делиться.Отмечается, что при тестировании функции число репостов видео с неподтвержденным контентом упало на 24 процента, а количество лайков под ними сократилось на семь процентов.

https://ria.ru/20210131/feyki-1595407014.html

https://ria.ru/20210120/tiktok-1593912696.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, канада, сша, технологии, в мире