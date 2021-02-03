https://ria.ru/20210203/devochka-1595894731.html

В Подмосковье спасли проглотившую свисток четырехлетнюю девочку

В Подмосковье спасли проглотившую свисток четырехлетнюю девочку

Девочку, проглотившую свисток, который впоследствии попал к ней в бронхи, спасли в подмосковном Красногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T17:20

2021-02-03T17:20

2021-02-03T18:45

хорошие новости

красногорск

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Девочку, проглотившую свисток, который впоследствии попал к ней в бронхи, спасли в подмосковном Красногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.При поступлении в больницу у четырехлетней девочки наблюдалось затрудненное дыхание. Врачи провели экстренное обследование и обнаружили у нее в бронхах инородное тело. Если бы его не смогли извлечь вовремя, он мог спровоцировать гнойные воспаления, а в худшем случае — летальный исход, рассказали в пресс-службе.Врач отметил, что медики удалили предмет при помощи эндоскопических инструментов, не выполнив ни одного разреза во время операции. Сейчас девочка уже находится дома.

https://radiosputnik.ria.ru/20201229/rebenok-1591395566.html

красногорск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красногорск, московская область (подмосковье)