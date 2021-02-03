В Подмосковье спасли проглотившую свисток четырехлетнюю девочку
17:20 03.02.2021 (обновлено: 18:45 03.02.2021)
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Девочку, проглотившую свисток, который впоследствии попал к ней в бронхи, спасли в подмосковном Красногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
При поступлении в больницу у четырехлетней девочки наблюдалось затрудненное дыхание. Врачи провели экстренное обследование и обнаружили у нее в бронхах инородное тело. Если бы его не смогли извлечь вовремя, он мог спровоцировать гнойные воспаления, а в худшем случае — летальный исход, рассказали в пресс-службе.
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"Во время видеобронхоскопии в просвете нижнедолевого бронха справа было выявлено пластиковое инородное тело — свисток от игрушки продолговатой формы размером 3х10 миллиметров, состоящий из трех частей", — рассказал заведующий эндоскопическим отделением Красногорской городской больницы № 1 Александр Вербовский.
Врач отметил, что медики удалили предмет при помощи эндоскопических инструментов, не выполнив ни одного разреза во время операции. Сейчас девочка уже находится дома.