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Депутат оценил плакаты со своей фотографией на баках в Челябинске
Депутат оценил плакаты со своей фотографией на баках в Челябинске
Депутат Госдумы РФ Андрей Барышев считает происками конкурентов обклеенные в Челябинске листовками с его фотографией мусорные баки, из которых сложены бранные... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T21:13
2021-02-03T21:13
госдума рф
челябинск
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Андрей Барышев считает происками конкурентов обклеенные в Челябинске листовками с его фотографией мусорные баки, из которых сложены бранные слова, но относится к случившемуся с иронией, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь депутата Оксана Худякова.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, размещена фотография из Металлургического района с контейнерной площадки, на которой на стоящих мусорных баках наклеены агитационные листовки депутата Госдумы РФ Андрея Барышева с его фотографией. Из наклеенных листовок были составлены бранные слова.По ее мнению, вероятнее всего, устроил этот "детский сад" кто-то из коллег, ему, "видимо, больше нечем заняться".
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госдума рф, челябинск, общество

Депутат оценил плакаты со своей фотографией на баках в Челябинске

21:13 03.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Андрей Барышев считает происками конкурентов обклеенные в Челябинске листовками с его фотографией мусорные баки, из которых сложены бранные слова, но относится к случившемуся с иронией, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь депутата Оксана Худякова.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, размещена фотография из Металлургического района с контейнерной площадки, на которой на стоящих мусорных баках наклеены агитационные листовки депутата Госдумы РФ Андрея Барышева с его фотографией. Из наклеенных листовок были составлены бранные слова.

"Честно говоря, Андрей Викторович даже комментировать не хочет эти мелкие пакости. Плакаты Барышева, которые появляются то на кладбище, то на мусорных баках - предел фантазии политических конкурентов. Мы уже привыкли к подобным выходкам и относимся к ним с иронией. У Барышева нет времени и желания отвечать на эти вызовы – он работает, встречается с избирателями, вносит социально значимые законопроекты", - сказала собеседница агентства.

По ее мнению, вероятнее всего, устроил этот "детский сад" кто-то из коллег, ему, "видимо, больше нечем заняться".
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