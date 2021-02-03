https://ria.ru/20210203/deputat-1595928779.html

Депутат оценил плакаты со своей фотографией на баках в Челябинске

Депутат оценил плакаты со своей фотографией на баках в Челябинске

Депутат Госдумы РФ Андрей Барышев считает происками конкурентов обклеенные в Челябинске листовками с его фотографией мусорные баки, из которых сложены бранные... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T21:13

2021-02-03T21:13

2021-02-03T21:13

госдума рф

челябинск

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Андрей Барышев считает происками конкурентов обклеенные в Челябинске листовками с его фотографией мусорные баки, из которых сложены бранные слова, но относится к случившемуся с иронией, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь депутата Оксана Худякова.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, размещена фотография из Металлургического района с контейнерной площадки, на которой на стоящих мусорных баках наклеены агитационные листовки депутата Госдумы РФ Андрея Барышева с его фотографией. Из наклеенных листовок были составлены бранные слова.По ее мнению, вероятнее всего, устроил этот "детский сад" кто-то из коллег, ему, "видимо, больше нечем заняться".

https://ria.ru/20210128/deputat-1594901901.html

челябинск

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госдума рф, челябинск, общество