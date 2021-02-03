https://ria.ru/20210203/dagestan-1595910568.html

В Дагестане подростков заподозрили в создании террористической группы

В Дагестане подростков заподозрили в создании террористической группы

Следователи возбудили уголовное дело на шестерых подростков за создание террористической группировки в Дагестане, сообщает пресс-служба СК по региону. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T18:40

2021-02-03T18:40

2021-02-03T18:50

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 3 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на шестерых подростков за создание террористической группировки в Дагестане, сообщает пресс-служба СК по региону.Согласно материалам следствия, подростки поддерживали запрещенную в России организацию "Исламское государство"*."Возбуждено уголовное дело в отношении шестерых несовершеннолетних жителей Республики Дагестан. В зависимости о роли каждого, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и руководство им) и частью 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе)", — говорится в сообщении.Расследование уголовного дела продолжается.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201220/prestupleniya-1590110929.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия