https://ria.ru/20210203/dagestan-1595910568.html
В Дагестане подростков заподозрили в создании террористической группы
В Дагестане подростков заподозрили в создании террористической группы
Следователи возбудили уголовное дело на шестерых подростков за создание террористической группировки в Дагестане, сообщает пресс-служба СК по региону. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T18:40
2021-02-03T18:40
2021-02-03T18:50
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 3 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на шестерых подростков за создание террористической группировки в Дагестане, сообщает пресс-служба СК по региону.Согласно материалам следствия, подростки поддерживали запрещенную в России организацию "Исламское государство"*."Возбуждено уголовное дело в отношении шестерых несовершеннолетних жителей Республики Дагестан. В зависимости о роли каждого, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и руководство им) и частью 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе)", — говорится в сообщении.Расследование уголовного дела продолжается.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201220/prestupleniya-1590110929.html
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РИА Новости
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республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МАХАЧКАЛА, 3 фев – РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело на шестерых подростков за создание террористической группировки в Дагестане
, сообщает пресс-служба СК по региону.
Согласно материалам следствия, подростки поддерживали запрещенную в России организацию "Исламское государство"*.
"Возбуждено уголовное дело в отношении шестерых несовершеннолетних жителей Республики Дагестан. В зависимости о роли каждого, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и руководство им) и частью 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе)", — говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается.
* Террористическая организация, запрещенная в России.