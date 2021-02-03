В Сколтехе рассказали о будущем вживляемых в человека чипов
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Развитие нейрофизиологических методов лечения, в том числе вживление чипов, позволит уже через 5-10 лет конкурировать с таблетками, заявил РИА Новости профессор Сколтеха Михаил Лебедев.
Ранее Илон Маск сообщил, что основанная им компания Neuralink вживила в мозг обезьяне чип, который позволяет ей играть в компьютерные игры. Маск пообещал видео с играющей обезьяной через месяц.
"Я полагаю, что скоро начнется конкуренция между фармакологией и такими нейрофизиологическими методами лечения. Вместо таблетки вы получите тонкие имплантаты в какой-то области, причем необязательно мозга, в любой орган можно имплантировать, и он начнет там что-то делать. Я думаю, через 5-10 лет. Тупика здесь не будет, будет прогресс, о котором мы сейчас можем и не догадываться", - сказал Лебедев.
Профессор пояснил, что речь идет о нейропротезировании. Оно состоит в том, что если у человека "испортился" мозг, его можно "починить".
"Допустим, если имеется травма спинного мозга, то мы можем снять сигнал с головного мозга, огибаем травму спинного мозга и направляем сигнал к мышцам руки или к стимулятору, таким образом, парализованная рука движется. Другая амбициозная задача. Допустим, повреждена область мозга А, которая передавала сигнал от области B к области С. Мы протезируем область А, вставляем это в мозг и функционально замещаем. Пока это не делается, но в будущем такое возможно", - уточнил Лебедев.
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