https://ria.ru/20210203/chipy-1595779978.html

В Сколтехе рассказали о будущем вживляемых в человека чипов

В Сколтехе рассказали о будущем вживляемых в человека чипов

Развитие нейрофизиологических методов лечения, в том числе вживление чипов, позволит уже через 5-10 лет конкурировать с таблетками, заявил РИА Новости профессор РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T03:44

2021-02-03T03:44

2021-02-03T03:44

михаил лебедев

россия

илон маск

сколковский институт науки и технологий

москва

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Развитие нейрофизиологических методов лечения, в том числе вживление чипов, позволит уже через 5-10 лет конкурировать с таблетками, заявил РИА Новости профессор Сколтеха Михаил Лебедев.Ранее Илон Маск сообщил, что основанная им компания Neuralink вживила в мозг обезьяне чип, который позволяет ей играть в компьютерные игры. Маск пообещал видео с играющей обезьяной через месяц.Профессор пояснил, что речь идет о нейропротезировании. Оно состоит в том, что если у человека "испортился" мозг, его можно "починить"."Допустим, если имеется травма спинного мозга, то мы можем снять сигнал с головного мозга, огибаем травму спинного мозга и направляем сигнал к мышцам руки или к стимулятору, таким образом, парализованная рука движется. Другая амбициозная задача. Допустим, повреждена область мозга А, которая передавала сигнал от области B к области С. Мы протезируем область А, вставляем это в мозг и функционально замещаем. Пока это не делается, но в будущем такое возможно", - уточнил Лебедев.

https://ria.ru/20200829/chipirovanie-1576466757.html

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михаил лебедев, россия, илон маск, сколковский институт науки и технологий, москва