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В Сколтехе назвали главное достижение в случае с чипированием обезьяны
В Сколтехе назвали главное достижение в случае с чипированием обезьяны
Процедура вживления чипа в мозг обезьяны, о которой рассказал Илон Маск, не является прорывом в науке, но миниатюрные размеры прибора - это хороший... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T09:07
2021-02-03T13:13
михаил лебедев
илон маск
сколковский институт науки и технологий
технологии
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Процедура вживления чипа в мозг обезьяны, о которой рассказал Илон Маск, не является прорывом в науке, но миниатюрные размеры прибора - это хороший технологический результат, сказал РИА Новости профессор Сколтеха Михаил Лебедев.Ранее Маск сообщил, что основанная им компания Neuralink вживила в мозг обезьяне чип, который позволяет ей играть в компьютерные игры. Он пообещал через месяц показать видео с чипированной обезьяной, играющей "в мысленный пинг-понг".Он напомнил, что в августе 2020 года Маск продемонстрировал свинью Гертруду, в мозг которой также был вживлен чип.По словам Лебедева, миниатюрные чипы будут востребованы в лабораториях при условии доступной стоимости.Идея вживить в мозг обезьяне чип и заставить ее играть в настольный теннис, как планирует сделать Илон Маск, не нова, сообщил РИА Новости профессор Сколковского института науки и технологии (Сколтех) Михаил Лебедев.Основанная Илоном Маском американская компания Neuralink вживила обезьяне в мозг имплантат, который позволяет примату играть в видеоигры с помощью разума. Илон Маск пообещал через месяц показать видео с чипированной обезьяной, играющей в пинг-понг.Читайте полный текст интервью Михаила Лебедева&gt;&gt;&gt;
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михаил лебедев, илон маск, сколковский институт науки и технологий, технологии

В Сколтехе назвали главное достижение в случае с чипированием обезьяны

09:07 03.02.2021 (обновлено: 13:13 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкШимпанзе
Шимпанзе - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Процедура вживления чипа в мозг обезьяны, о которой рассказал Илон Маск, не является прорывом в науке, но миниатюрные размеры прибора - это хороший технологический результат, сказал РИА Новости профессор Сколтеха Михаил Лебедев.
Ранее Маск сообщил, что основанная им компания Neuralink вживила в мозг обезьяне чип, который позволяет ей играть в компьютерные игры. Он пообещал через месяц показать видео с чипированной обезьяной, играющей "в мысленный пинг-понг".
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"В данном случае обезьяне имплантировали много электродов, поставили усилитель и беспроводное устройство для общения с внешними компьютерами. Обезьяна выглядит хорошо. Основное достижение – миниатюризация усилителя и система имплантации электродов, которую они уже показывали на крысах и свиньях. Хороший технологический результат", - сказал Лебедев.
Он напомнил, что в августе 2020 года Маск продемонстрировал свинью Гертруду, в мозг которой также был вживлен чип.
По словам Лебедева, миниатюрные чипы будут востребованы в лабораториях при условии доступной стоимости.
Идея вживить в мозг обезьяне чип и заставить ее играть в настольный теннис, как планирует сделать Илон Маск, не нова, сообщил РИА Новости профессор Сколковского института науки и технологии (Сколтех) Михаил Лебедев.
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Основанная Илоном Маском американская компания Neuralink вживила обезьяне в мозг имплантат, который позволяет примату играть в видеоигры с помощью разума. Илон Маск пообещал через месяц показать видео с чипированной обезьяной, играющей в пинг-понг.
"Это совершенно реально, и это не настолько ново. Я такие работы публиковал, и другие публиковали… Скорее всего, в видео Маска будет показана сидящая обезьяна. У нее никакие провода не торчат из головы, и она управляет чем-то на экране", - сказал Лебедев.
Читайте полный текст интервью Михаила Лебедева>>>
 
Михаил ЛебедевИлон МаскСколковский институт науки и технологийТехнологии
 
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