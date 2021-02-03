https://ria.ru/20210203/chip-1595789002.html

В Сколтехе назвали главное достижение в случае с чипированием обезьяны

В Сколтехе назвали главное достижение в случае с чипированием обезьяны

Процедура вживления чипа в мозг обезьяны, о которой рассказал Илон Маск, не является прорывом в науке, но миниатюрные размеры прибора - это хороший... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T09:07

2021-02-03T09:07

2021-02-03T13:13

михаил лебедев

илон маск

сколковский институт науки и технологий

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565216018_0:205:3104:1951_1920x0_80_0_0_22a76a275141da93eef9c816c5e35c58.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Процедура вживления чипа в мозг обезьяны, о которой рассказал Илон Маск, не является прорывом в науке, но миниатюрные размеры прибора - это хороший технологический результат, сказал РИА Новости профессор Сколтеха Михаил Лебедев.Ранее Маск сообщил, что основанная им компания Neuralink вживила в мозг обезьяне чип, который позволяет ей играть в компьютерные игры. Он пообещал через месяц показать видео с чипированной обезьяной, играющей "в мысленный пинг-понг".Он напомнил, что в августе 2020 года Маск продемонстрировал свинью Гертруду, в мозг которой также был вживлен чип.По словам Лебедева, миниатюрные чипы будут востребованы в лабораториях при условии доступной стоимости.Идея вживить в мозг обезьяне чип и заставить ее играть в настольный теннис, как планирует сделать Илон Маск, не нова, сообщил РИА Новости профессор Сколковского института науки и технологии (Сколтех) Михаил Лебедев.Основанная Илоном Маском американская компания Neuralink вживила обезьяне в мозг имплантат, который позволяет примату играть в видеоигры с помощью разума. Илон Маск пообещал через месяц показать видео с чипированной обезьяной, играющей в пинг-понг.Читайте полный текст интервью Михаила Лебедева>>>

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/1595735302.html

https://ria.ru/20210202/geny-stareniya-1595707498.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил лебедев, илон маск, сколковский институт науки и технологий, технологии