В Сколтехе назвали главное достижение в случае с чипированием обезьяны
09:07 03.02.2021 (обновлено: 13:13 03.02.2021)
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Процедура вживления чипа в мозг обезьяны, о которой рассказал Илон Маск, не является прорывом в науке, но миниатюрные размеры прибора - это хороший технологический результат, сказал РИА Новости профессор Сколтеха Михаил Лебедев.
Ранее Маск сообщил, что основанная им компания Neuralink вживила в мозг обезьяне чип, который позволяет ей играть в компьютерные игры. Он пообещал через месяц показать видео с чипированной обезьяной, играющей "в мысленный пинг-понг".
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"В данном случае обезьяне имплантировали много электродов, поставили усилитель и беспроводное устройство для общения с внешними компьютерами. Обезьяна выглядит хорошо. Основное достижение – миниатюризация усилителя и система имплантации электродов, которую они уже показывали на крысах и свиньях. Хороший технологический результат", - сказал Лебедев.
Он напомнил, что в августе 2020 года Маск продемонстрировал свинью Гертруду, в мозг которой также был вживлен чип.
По словам Лебедева, миниатюрные чипы будут востребованы в лабораториях при условии доступной стоимости.
Идея вживить в мозг обезьяне чип и заставить ее играть в настольный теннис, как планирует сделать Илон Маск, не нова, сообщил РИА Новости профессор Сколковского института науки и технологии (Сколтех) Михаил Лебедев.
Основанная Илоном Маском американская компания Neuralink вживила обезьяне в мозг имплантат, который позволяет примату играть в видеоигры с помощью разума. Илон Маск пообещал через месяц показать видео с чипированной обезьяной, играющей в пинг-понг.
"Это совершенно реально, и это не настолько ново. Я такие работы публиковал, и другие публиковали… Скорее всего, в видео Маска будет показана сидящая обезьяна. У нее никакие провода не торчат из головы, и она управляет чем-то на экране", - сказал Лебедев.