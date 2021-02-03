https://ria.ru/20210203/bessimptomnyy-1595934458.html

Врач раскрыла способ обнаружить бессимптомный COVID-19

Врач раскрыла способ обнаружить бессимптомный COVID-19

Эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина в беседе с "Московским комсомольцем" рассказала, на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы распознать... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T22:27

2021-02-03T22:27

2021-02-03T22:47

распространение коронавируса

россия

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595671672_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_5f6bc1189004b45efac5ce5252f209e1.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина в беседе с "Московским комсомольцем" рассказала, на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы распознать бессимптомный ход течения коронавируса.Врач отметила, что люди часто не придают значения незначительным симптомам, однако именно они могут указывать на болезнь. Также эпидемиолог добавила, что стоит обращать внимание на сухость во рту или необычный вкус пищи. Это может быть следствием локальных воспалений и припухлостей, утверждает она. "Некоторые не считают такие симптомы слишком важными для обращения к врачам и таким образом переносят болезнь в относительно легкой форме, что называется, на ногах", — заключила специалист.Она также напомнила, что даже люди с антителами все равно обязаны придерживаться принятых защитных мер безопасности во время пандемии. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210126/vaktsina-1594568048.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье, общество