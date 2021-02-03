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Врач раскрыла способ обнаружить бессимптомный COVID-19
Врач раскрыла способ обнаружить бессимптомный COVID-19
Эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина в беседе с "Московским комсомольцем" рассказала, на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы распознать... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T22:27
2021-02-03T22:27
2021-02-03T22:47
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина в беседе с "Московским комсомольцем" рассказала, на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы распознать бессимптомный ход течения коронавируса.Врач отметила, что люди часто не придают значения незначительным симптомам, однако именно они могут указывать на болезнь. Также эпидемиолог добавила, что стоит обращать внимание на сухость во рту или необычный вкус пищи. Это может быть следствием локальных воспалений и припухлостей, утверждает она. "Некоторые не считают такие симптомы слишком важными для обращения к врачам и таким образом переносят болезнь в относительно легкой форме, что называется, на ногах", — заключила специалист.Она также напомнила, что даже люди с антителами все равно обязаны придерживаться принятых защитных мер безопасности во время пандемии. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210126/vaktsina-1594568048.html
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россия, здоровье, общество
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина в беседе с "Московским комсомольцем
" рассказала, на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы распознать бессимптомный ход течения коронавируса.
Врач отметила, что люди часто не придают значения незначительным симптомам, однако именно они могут указывать на болезнь.
"К примеру, о болезни говорят приступы внезапной усталости или снижение физического тонуса, головокружения или головные боли, ноющие мышцы или суставы", — сказала Ненастина.
Также эпидемиолог добавила, что стоит обращать внимание на сухость во рту или необычный вкус пищи. Это может быть следствием локальных воспалений и припухлостей, утверждает она.
"Некоторые не считают такие симптомы слишком важными для обращения к врачам и таким образом переносят болезнь в относительно легкой форме, что называется, на ногах", — заключила специалист.
Она также напомнила, что даже люди с антителами все равно обязаны придерживаться принятых защитных мер безопасности во время пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.