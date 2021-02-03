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Боевиков Басаева будут судить за нападение на Дагестан в 1999 году
Боевиков Басаева будут судить за нападение на Дагестан в 1999 году
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по очередному уголовному делу о нападении боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году,... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:33
2021-02-03T11:33
вооруженные силы рф
республика дагестан
шамиль басаев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по очередному уголовному делу о нападении боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году, сообщает надзорное ведомство в среду.По версии следствия, обвиняемые в августе 1999 года на территории Ботлихского района Дагестана в составе одной из банд Басаева и Хаттаба "приняли участие в вооруженном нападении на военнослужащих ВС РФ, в результате которого 33 человека погибли, 34 – получили ранения".Сейчас фигуранты заключены в СИЗО. Материалы будет рассматривать Южный военный окружной суд – подобные преступления находятся в юрисдикции именно военных судов.Сколько именно фигурантов пойдут под суд, в релизе не раскрывается. В минувшем октябре и июне ФСБ РФ сообщала о задержании на Ставрополье в общей сложности четырех бывших участников банд Басаева и Хаттаба. Идет ли речь о них или о других людях, неясно.Как сообщали в СК РФ, с 1999 по 2020 годы осуждены и приговорены к срокам до 19 лет колонии более 80 участников нападения на Дагестан, в отношении некоторых дело закрыто в связи с их смертью (в том числе Басаева), еще несколько десятков в розыске.Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августе 1999 года, общая численность исламистов оценивается, по разным данным, в 400-1500 человек. Боевики беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд населенных пунктов.К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню.Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.Потери федеральных сил в августе-сентябре 1999 года составили около 300 убитыми и около 800 ранеными, боевиков, по данным Минобороны РФ, – около 2,5 тысячи убитыми и ранеными.
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вооруженные силы рф, республика дагестан, шамиль басаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

Боевиков Басаева будут судить за нападение на Дагестан в 1999 году

11:33 03.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУчастник бандгруппы Шамиля Басаева, гражданин России Аслан Яндиев, обвиняемый в причастности к серии терактов во Владикавказе
Участник бандгруппы Шамиля Басаева, гражданин России Аслан Яндиев, обвиняемый в причастности к серии терактов во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по очередному уголовному делу о нападении боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году, сообщает надзорное ведомство в среду.
"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края. Они обвиняются по статьям "Участие в банде", "Участие в вооруженном мятеже" и "Посягательство на жизнь военнослужащих"", - говорится в релизе.
По версии следствия, обвиняемые в августе 1999 года на территории Ботлихского района Дагестана в составе одной из банд Басаева и Хаттаба "приняли участие в вооруженном нападении на военнослужащих ВС РФ, в результате которого 33 человека погибли, 34 – получили ранения".
Сейчас фигуранты заключены в СИЗО. Материалы будет рассматривать Южный военный окружной суд – подобные преступления находятся в юрисдикции именно военных судов.
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Появилось видео задержания участников банды Басаева и Хаттаба
Сколько именно фигурантов пойдут под суд, в релизе не раскрывается. В минувшем октябре и июне ФСБ РФ сообщала о задержании на Ставрополье в общей сложности четырех бывших участников банд Басаева и Хаттаба. Идет ли речь о них или о других людях, неясно.
Как сообщали в СК РФ, с 1999 по 2020 годы осуждены и приговорены к срокам до 19 лет колонии более 80 участников нападения на Дагестан, в отношении некоторых дело закрыто в связи с их смертью (в том числе Басаева), еще несколько десятков в розыске.
Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августе 1999 года, общая численность исламистов оценивается, по разным данным, в 400-1500 человек. Боевики беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд населенных пунктов.
К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню.
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Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.
Потери федеральных сил в августе-сентябре 1999 года составили около 300 убитыми и около 800 ранеными, боевиков, по данным Минобороны РФ, – около 2,5 тысячи убитыми и ранеными.
 
Вооруженные силы РФРеспублика ДагестанШамиль БасаевСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
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