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В Екатеринбурге один человек погиб в ДТП с "Газелью"

В Екатеринбурге один человек погиб в ДТП с "Газелью"

Автомобиль "Газель" столкнулся со снегоуборочным "Камазом" на трассе под Екатеринбургом, один человек погиб, сообщает городской отдел Госавтоинспекции. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T12:35

2021-02-03T12:35

2021-02-03T12:38

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Автомобиль "Газель" столкнулся со снегоуборочным "Камазом" на трассе под Екатеринбургом, один человек погиб, сообщает городской отдел Госавтоинспекции.По данным ведомства, ДТП произошло в среду в 05.30 (мск) на 15-ом километре Серовского тракта. По предварительной информации, водитель "Газель Next" не справился с управлением и столкнулся с впереди движущимся "Камазом", водитель которого проводил снегоуборочные работы.Водителя "Газели" с травмой головы доставили в городскую больницу №23, управлявший "Камазом" мужчина не пострадал, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20210202/krym-1595754769.html

екатеринбург

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2021

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екатеринбург, происшествия