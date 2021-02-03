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В Екатеринбурге один человек погиб в ДТП с "Газелью"
В Екатеринбурге один человек погиб в ДТП с "Газелью"
Автомобиль "Газель" столкнулся со снегоуборочным "Камазом" на трассе под Екатеринбургом, один человек погиб, сообщает городской отдел Госавтоинспекции. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T12:35
2021-02-03T12:38
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Автомобиль "Газель" столкнулся со снегоуборочным "Камазом" на трассе под Екатеринбургом, один человек погиб, сообщает городской отдел Госавтоинспекции.По данным ведомства, ДТП произошло в среду в 05.30 (мск) на 15-ом километре Серовского тракта. По предварительной информации, водитель "Газель Next" не справился с управлением и столкнулся с впереди движущимся "Камазом", водитель которого проводил снегоуборочные работы.Водителя "Газели" с травмой головы доставили в городскую больницу №23, управлявший "Камазом" мужчина не пострадал, уточнили в ведомстве.
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екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге один человек погиб в ДТП с "Газелью"

12:35 03.02.2021 (обновлено: 12:38 03.02.2021)
 
© Фото : ГИБДД по Свердловской области На месте ДТП в Екатеринбурге. 3 февраля 2021
На месте ДТП в Екатеринбурге. 3 февраля 2021 - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Фото : ГИБДД по Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Автомобиль "Газель" столкнулся со снегоуборочным "Камазом" на трассе под Екатеринбургом, один человек погиб, сообщает городской отдел Госавтоинспекции.
По данным ведомства, ДТП произошло в среду в 05.30 (мск) на 15-ом километре Серовского тракта. По предварительной информации, водитель "Газель Next" не справился с управлением и столкнулся с впереди движущимся "Камазом", водитель которого проводил снегоуборочные работы.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 20:53
В Крыму три сотрудника полиции погибли в ДТП
"Сотрудниками ГИБДД на месте происшествия установлено, что автомобилем "Газель Next" управлял 29-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 9 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 24 раза. В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия погиб 28- летний мужчина - пассажир", - говорится в сообщении.
Водителя "Газели" с травмой головы доставили в городскую больницу №23, управлявший "Камазом" мужчина не пострадал, уточнили в ведомстве.
 
ЕкатеринбургПроисшествия
 
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