В Екатеринбурге один человек погиб в ДТП с "Газелью"
12:35 03.02.2021 (обновлено: 12:38 03.02.2021)
© Фото : ГИБДД по Свердловской области На месте ДТП в Екатеринбурге. 3 февраля 2021
© Фото : ГИБДД по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Автомобиль "Газель" столкнулся со снегоуборочным "Камазом" на трассе под Екатеринбургом, один человек погиб, сообщает городской отдел Госавтоинспекции.
По данным ведомства, ДТП произошло в среду в 05.30 (мск) на 15-ом километре Серовского тракта. По предварительной информации, водитель "Газель Next" не справился с управлением и столкнулся с впереди движущимся "Камазом", водитель которого проводил снегоуборочные работы.
2 февраля, 20:53В Крыму три сотрудника полиции погибли в ДТП
"Сотрудниками ГИБДД на месте происшествия установлено, что автомобилем "Газель Next" управлял 29-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 9 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 24 раза. В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия погиб 28- летний мужчина - пассажир", - говорится в сообщении.
Водителя "Газели" с травмой головы доставили в городскую больницу №23, управлявший "Камазом" мужчина не пострадал, уточнили в ведомстве.