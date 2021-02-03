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https://ria.ru/20210203/armeniya-1595790891.html
Объединенная оппозиция Армении проводит акцию протеста у парламента
Объединенная оппозиция Армении проводит акцию протеста у парламента
Армянское оппозиционное "Движение спасения родины", объединяющее около 20 политических партий, которые добиваются отставки премьера Никола Пашиняна, проводит... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T09:27
2021-02-03T15:28
никол пашинян
гарегин ii
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 3 фев – РИА Новости. Армянское оппозиционное "Движение спасения родины", объединяющее около 20 политических партий, которые добиваются отставки премьера Никола Пашиняна, проводит акцию протеста у здания парламента, передает корреспондент РИА Новости.Оппозиционеры протестуют против проведения внеочередного заседания законодательного органа, в повестку которого, в числе прочих, включен проект поправок в судебный кодекс.Законодательные изменения предусматривают внедрение института судей, которые будут рассматривать только дела, связанные с контролем за досудебным производством, в том числе касающиеся заключения под стражу в качестве меры пресечения. Новые судьи также будут рассматривать ходатайства о разрешении на проведение оперативно-розыскной деятельности.В связи с поправками правительство предлагает увеличить число судей судов первой инстанции на 17 человек, из них восемь - в Ереване. Апелляционный суд планируется увеличить на три штатные единицы.Ранее бывший министр юстиции Армении Армине Ованнисян заявила Sputnik Армения, что этот законопроект является "политическим, антиконституционным, антиправовым и аморальным". Она считает, что для "выполнения заказов властей на вновь созданные позиции будут назначаться провластные судьи".После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов.
https://ria.ru/20210128/pashinyan-1594976825.html
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никол пашинян, гарегин ii, ереван, армения, в мире

Объединенная оппозиция Армении проводит акцию протеста у парламента

09:27 03.02.2021 (обновлено: 15:28 03.02.2021)
 
© РИА НовостиСотрудники полиции у здания парламента Армении в Ереване
Сотрудники полиции у здания парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 фев – РИА Новости. Армянское оппозиционное "Движение спасения родины", объединяющее около 20 политических партий, которые добиваются отставки премьера Никола Пашиняна, проводит акцию протеста у здания парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Оппозиционеры протестуют против проведения внеочередного заседания законодательного органа, в повестку которого, в числе прочих, включен проект поправок в судебный кодекс.
Участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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Законодательные изменения предусматривают внедрение института судей, которые будут рассматривать только дела, связанные с контролем за досудебным производством, в том числе касающиеся заключения под стражу в качестве меры пресечения. Новые судьи также будут рассматривать ходатайства о разрешении на проведение оперативно-розыскной деятельности.
В связи с поправками правительство предлагает увеличить число судей судов первой инстанции на 17 человек, из них восемь - в Ереване. Апелляционный суд планируется увеличить на три штатные единицы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время совместного заявления для прессы по результатам трёхсторонних переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении по поводу ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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Ранее бывший министр юстиции Армении Армине Ованнисян заявила Sputnik Армения, что этот законопроект является "политическим, антиконституционным, антиправовым и аморальным". Она считает, что для "выполнения заказов властей на вновь созданные позиции будут назначаться провластные судьи".
После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов.
 
Никол ПашинянГарегин IIЕреванАрменияВ мире
 
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