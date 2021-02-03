https://ria.ru/20210203/arest-1595935869.html
В Москве арестовали участника незаконной акции
В Москве арестовали участника незаконной акции
Тимирязевский суд Москвы в среду арестовал на 7 суток 18-летнего юношу, которого ряд СМИ назвал школьником, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T22:52
2021-02-03T22:52
2021-02-03T22:52
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происшествия
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы в среду арестовал на 7 суток 18-летнего юношу, которого ряд СМИ назвал школьником, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Прохорычева.В среду ряд СМИ распространил сообщения о том, что Тимирязевский суд столицы арестовал на 7 суток школьника за нарушение порядка проведения массового мероприятия, иные подробности не уточнялись.В инстанции не смогли подтвердить или опровергнуть, действительно ли арестованный является учащимся школы.
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