https://ria.ru/20210203/arest-1595935869.html

В Москве арестовали участника незаконной акции

В Москве арестовали участника незаконной акции

Тимирязевский суд Москвы в среду арестовал на 7 суток 18-летнего юношу, которого ряд СМИ назвал школьником, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T22:52

2021-02-03T22:52

2021-02-03T22:52

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы в среду арестовал на 7 суток 18-летнего юношу, которого ряд СМИ назвал школьником, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Прохорычева.В среду ряд СМИ распространил сообщения о том, что Тимирязевский суд столицы арестовал на 7 суток школьника за нарушение порядка проведения массового мероприятия, иные подробности не уточнялись.В инстанции не смогли подтвердить или опровергнуть, действительно ли арестованный является учащимся школы.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия