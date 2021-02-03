https://ria.ru/20210203/arest-1595934994.html

Суд продлил арест Reeflay по делу о смерти девушки во время стрима

Суд продлил арест Reeflay по делу о смерти девушки во время стрима

Раменский городской суд Московской области продлил на месяц арест блогера Станислава Решетняка (Reeflay), обвиняемого по делу о смерти девушки во время прямой... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T22:35

2021-02-03T22:35

2021-02-03T22:35

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Раменский городской суд Московской области продлил на месяц арест блогера Станислава Решетняка (Reeflay), обвиняемого по делу о смерти девушки во время прямой трансляции в интернете, сообщили РИА Новости в суде.В конце декабря суд отправил блогера в СИЗО на два месяца по обвинению в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит до 15 лет колонии.В ходе стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть.По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома (кровь между оболочками мозга).Согласно видеозаписи стрима, опубликованной в YouTube, молодой человек пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Блогер плакал и винил себя в смерти девушки, но останавливать трансляцию не стал. Все это время мертвая девушка находилась в кадре, а стример, предположительно, выпивал.

https://ria.ru/20201208/reeflay-1588153258.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), происшествия