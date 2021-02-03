https://ria.ru/20210203/arest-1595823962.html

Суд заочно арестовал экс-главу центра ядерной медицины Олега Козина

Суд заочно арестовал экс-главу центра ядерной медицины Олега Козина

Хорошевский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего руководителя центра ядерной медицины Олега Козина по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T12:24

2021-02-03T12:24

2021-02-03T12:56

рбк (медиагруппа)

происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего руководителя центра ядерной медицины Олега Козина по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.Козину заочно предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он объявлен в розыск.По данным РБК, Козина обвиняют в хищении бюджетных средств в составе организованной преступной группировки. Козин был исполняющим обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) с 2012 по 2017 год.

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2021

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рбк (медиагруппа), происшествия