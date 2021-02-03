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Суд заочно арестовал экс-главу центра ядерной медицины Олега Козина
Суд заочно арестовал экс-главу центра ядерной медицины Олега Козина
Хорошевский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего руководителя центра ядерной медицины Олега Козина по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T12:24
2021-02-03T12:56
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего руководителя центра ядерной медицины Олега Козина по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.Козину заочно предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он объявлен в розыск.По данным РБК, Козина обвиняют в хищении бюджетных средств в составе организованной преступной группировки. Козин был исполняющим обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) с 2012 по 2017 год.
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рбк (медиагруппа), происшествия

Суд заочно арестовал экс-главу центра ядерной медицины Олега Козина

12:24 03.02.2021 (обновлено: 12:56 03.02.2021)
 
© Фото : ОНФОлег Козин
Олег Козин - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Фото : ОНФ
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего руководителя центра ядерной медицины Олега Козина по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Козину заочно предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он объявлен в розыск.
По данным РБК, Козина обвиняют в хищении бюджетных средств в составе организованной преступной группировки. Козин был исполняющим обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) с 2012 по 2017 год.
Телефон с приложением Tik Tok - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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