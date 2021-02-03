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В Пермском крае экс-депутата арестовали за организацию незаконной акции
В Пермском крае экс-депутата арестовали за организацию незаконной акции
Бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Константина Окунева арестовали на пять суток за организацию несогласованной акции, сообщили РИА... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T08:20
2021-02-03T08:20
2021-02-03T08:20
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ПЕРМЬ, 3 фев - РИА Новости. Бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Константина Окунева арестовали на пять суток за организацию несогласованной акции, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде Перми.Константин Окунев являлся депутатом гордумы до начала 2000-х, а также Законодательного собрания Пермского края первого созыва.В Перми 31 января состоялась несогласованная акция. Полиция в громкоговорители многократно предупреждала, что за участие в несогласованном мероприятии законом предусмотрена ответственность, и просила разойтись. Позже правоохранители блокировали движение протестующих возле здания Заксобрания. Точечные задержания происходили в центре города, а также на улице Чкалова, куда пошла часть протестующих. В пресс-службе краевой полиции не предоставили РИА Новости информацию о числе участников акции и задержанных. По словам уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае Светланы Денисовой, на несанкционированном публичном мероприятии 31 января было задержано семь детей, шесть из них были в короткие сроки отпущены.
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ПЕРМЬ, 3 фев - РИА Новости.
Бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края
Константина Окунева арестовали на пять суток за организацию несогласованной акции, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде Перми
.
"Константину Окуневу за организацию несогласованного публичного мероприятия назначено наказание в виде пяти суток административного ареста. Срок обжалования составляет 10 суток", — пояснили в суде.
Константин Окунев являлся депутатом гордумы до начала 2000-х, а также Законодательного собрания Пермского края первого созыва.
В Перми 31 января состоялась несогласованная акция. Полиция в громкоговорители многократно предупреждала, что за участие в несогласованном мероприятии законом предусмотрена ответственность, и просила разойтись. Позже правоохранители блокировали движение протестующих возле здания Заксобрания. Точечные задержания происходили в центре города, а также на улице Чкалова, куда пошла часть протестующих. В пресс-службе краевой полиции не предоставили РИА Новости информацию о числе участников акции и задержанных. По словам уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае Светланы Денисовой, на несанкционированном публичном мероприятии 31 января было задержано семь детей, шесть из них были в короткие сроки отпущены.