https://ria.ru/20210203/arest-1595785789.html

В Пермском крае экс-депутата арестовали за организацию незаконной акции

В Пермском крае экс-депутата арестовали за организацию незаконной акции

Бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Константина Окунева арестовали на пять суток за организацию несогласованной акции, сообщили РИА... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T08:20

2021-02-03T08:20

2021-02-03T08:20

пермь

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 3 фев - РИА Новости. Бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Константина Окунева арестовали на пять суток за организацию несогласованной акции, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде Перми.Константин Окунев являлся депутатом гордумы до начала 2000-х, а также Законодательного собрания Пермского края первого созыва.В Перми 31 января состоялась несогласованная акция. Полиция в громкоговорители многократно предупреждала, что за участие в несогласованном мероприятии законом предусмотрена ответственность, и просила разойтись. Позже правоохранители блокировали движение протестующих возле здания Заксобрания. Точечные задержания происходили в центре города, а также на улице Чкалова, куда пошла часть протестующих. В пресс-службе краевой полиции не предоставили РИА Новости информацию о числе участников акции и задержанных. По словам уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае Светланы Денисовой, на несанкционированном публичном мероприятии 31 января было задержано семь детей, шесть из них были в короткие сроки отпущены.

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

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пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермь, пермский край, происшествия