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https://ria.ru/20210203/alisa-1595852801.html
Лидер "Алисы" почти за день собрал пять миллионов рублей на новый альбом
Лидер "Алисы" почти за день собрал пять миллионов рублей на новый альбом
Лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев чуть больше чем за сутки собрал пять миллионов рублей на выпуск своей сольной пластинки "Белый шум". РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:08
2021-02-03T16:08
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музыка
новости культуры
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев чуть больше чем за сутки собрал пять миллионов рублей на выпуск своей сольной пластинки "Белый шум".Он запустил проект на краудфандинговой платформе Planeta.ru 1 февраля."Алиса" для меня, так уж вышло, — моя жизнь, моя любовь и моя ответственность перед вами, уважаемые!" — отметил Кинчев в видеообращении, подчеркнув, что "сольник" — это несколько другое. Выход пластинки предполагается 1 сентября, в свободную продажу она не поступит.Пластинка уже записана (в работе над ней, начавшейся два года назад, приняли участие 28 музыкантов), ее осталось только "свести и отмастерить".С момента своего создания в 1983 году "Алиса" записала более 20 альбомов. Многие песни сочинил Константин Кинчев. Наиболее известные альбомы коллектива: "Энергия", "Блок ада", "Шестой лесничий", "Черная метка", "Солнцеворот".
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шоу-бизнес, музыка, новости культуры, константин кинчев (панфилов)

Лидер "Алисы" почти за день собрал пять миллионов рублей на новый альбом

16:08 03.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер группы "Алиса" Константин Кинчев
Лидер группы Алиса Константин Кинчев - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев чуть больше чем за сутки собрал пять миллионов рублей на выпуск своей сольной пластинки "Белый шум".
Он запустил проект на краудфандинговой платформе Planeta.ru 1 февраля.
"Алиса" для меня, так уж вышло, — моя жизнь, моя любовь и моя ответственность перед вами, уважаемые!" — отметил Кинчев в видеообращении, подчеркнув, что "сольник" — это несколько другое.
Выход пластинки предполагается 1 сентября, в свободную продажу она не поступит.
"К альбому будет прилагаться буклет с именами тех, кто принял участие в нашем проекте на Планете и приобрел один или несколько лотов из списка выше. Цифровая версия альбома будет отправлена по email всем участникам предзаказа 1 сентября 2021", — пообещал вокалист "Алисы" на странице сбора средств на Planeta.ru.
Пластинка уже записана (в работе над ней, начавшейся два года назад, приняли участие 28 музыкантов), ее осталось только "свести и отмастерить".
С момента своего создания в 1983 году "Алиса" записала более 20 альбомов. Многие песни сочинил Константин Кинчев. Наиболее известные альбомы коллектива: "Энергия", "Блок ада", "Шестой лесничий", "Черная метка", "Солнцеворот".
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