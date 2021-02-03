https://ria.ru/20210203/alisa-1595852801.html

Лидер "Алисы" почти за день собрал пять миллионов рублей на новый альбом

Лидер "Алисы" почти за день собрал пять миллионов рублей на новый альбом

Лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев чуть больше чем за сутки собрал пять миллионов рублей на выпуск своей сольной пластинки "Белый шум". РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:08

2021-02-03T16:08

2021-02-03T16:08

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музыка

новости культуры

константин кинчев (панфилов)

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев чуть больше чем за сутки собрал пять миллионов рублей на выпуск своей сольной пластинки "Белый шум".Он запустил проект на краудфандинговой платформе Planeta.ru 1 февраля."Алиса" для меня, так уж вышло, — моя жизнь, моя любовь и моя ответственность перед вами, уважаемые!" — отметил Кинчев в видеообращении, подчеркнув, что "сольник" — это несколько другое. Выход пластинки предполагается 1 сентября, в свободную продажу она не поступит.Пластинка уже записана (в работе над ней, начавшейся два года назад, приняли участие 28 музыкантов), ее осталось только "свести и отмастерить".С момента своего создания в 1983 году "Алиса" записала более 20 альбомов. Многие песни сочинил Константин Кинчев. Наиболее известные альбомы коллектива: "Энергия", "Блок ада", "Шестой лесничий", "Черная метка", "Солнцеворот".

https://ria.ru/20210114/mandelshtam-1592936469.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, музыка, новости культуры, константин кинчев (панфилов)