https://ria.ru/20210203/albom-1595875865.html

В США выпустят альбом, созданный еще не родившейся исполнительницей

В США выпустят альбом, созданный еще не родившейся исполнительницей

В США выпустят музыкальный альбом, созданный исполнительницей, которая на момент его записи еще не родилась, сообщает в Instagram лейбл Sacred Bones. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:58

2021-02-03T15:58

2021-02-03T18:23

сша

в мире

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В США выпустят музыкальный альбом, созданный исполнительницей, которая на момент его записи еще не родилась, сообщает в Instagram лейбл Sacred Bones.Сборник с говорящим названием "Sounds of the Unborn" ("Звуки нерожденного") выйдет в начале апреля.Как пишет Guardian, родители Луки Юпанки записали звуки в утробе с помощью биозвуковой технологии MIDI во время сеансов медитации, а затем преобразовали эти вибрации с помощью синтезаторов. Отмечается, что родители пытались оставить звуки максимально неотредактированными, чтобы "позволить посланию Луки существовать в изначальном виде".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире