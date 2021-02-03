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В США выпустят альбом, созданный еще не родившейся исполнительницей
В США выпустят альбом, созданный еще не родившейся исполнительницей
В США выпустят музыкальный альбом, созданный исполнительницей, которая на момент его записи еще не родилась, сообщает в Instagram лейбл Sacred Bones. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:58
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сша
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В США выпустят музыкальный альбом, созданный исполнительницей, которая на момент его записи еще не родилась, сообщает в Instagram лейбл Sacred Bones.Сборник с говорящим названием "Sounds of the Unborn" ("Звуки нерожденного") выйдет в начале апреля.Как пишет Guardian, родители Луки Юпанки записали звуки в утробе с помощью биозвуковой технологии MIDI во время сеансов медитации, а затем преобразовали эти вибрации с помощью синтезаторов. Отмечается, что родители пытались оставить звуки максимально неотредактированными, чтобы "позволить посланию Луки существовать в изначальном виде".
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РИА Новости
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60
сша, в мире

В США выпустят альбом, созданный еще не родившейся исполнительницей

15:58 03.02.2021 (обновлено: 18:23 03.02.2021)
 
© Фото : Sacred Bones 2021Обложка альбома Luca Yupanqui "Sounds of the Unborn"
Обложка альбома Luca Yupanqui Sounds of the Unborn - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Фото : Sacred Bones 2021
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В США выпустят музыкальный альбом, созданный исполнительницей, которая на момент его записи еще не родилась, сообщает в Instagram лейбл Sacred Bones.
Сборник с говорящим названием "Sounds of the Unborn" ("Звуки нерожденного") выйдет в начале апреля.

"С радостью сообщаем об альбоме, который пока не имеет аналогов. Он был создан, когда исполнительница Лука Юпанка еще находилась в утробе матери. Его записали ее родители — Элизабет Харт и Иван Диас Мате. Сборник, передающий отражение души, которая еще не видела дневного света и не сделала ни одного вздоха, появится в продаже 2 апреля", — говорится в сообщении.

Как пишет Guardian, родители Луки Юпанки записали звуки в утробе с помощью биозвуковой технологии MIDI во время сеансов медитации, а затем преобразовали эти вибрации с помощью синтезаторов. Отмечается, что родители пытались оставить звуки максимально неотредактированными, чтобы "позволить посланию Луки существовать в изначальном виде".
 
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