В США выпустят альбом, созданный еще не родившейся исполнительницей
15:58 03.02.2021 (обновлено: 18:23 03.02.2021)
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В США выпустят музыкальный альбом, созданный исполнительницей, которая на момент его записи еще не родилась, сообщает в Instagram лейбл Sacred Bones.
Сборник с говорящим названием "Sounds of the Unborn" ("Звуки нерожденного") выйдет в начале апреля.
"С радостью сообщаем об альбоме, который пока не имеет аналогов. Он был создан, когда исполнительница Лука Юпанка еще находилась в утробе матери. Его записали ее родители — Элизабет Харт и Иван Диас Мате. Сборник, передающий отражение души, которая еще не видела дневного света и не сделала ни одного вздоха, появится в продаже 2 апреля", — говорится в сообщении.
Как пишет Guardian, родители Луки Юпанки записали звуки в утробе с помощью биозвуковой технологии MIDI во время сеансов медитации, а затем преобразовали эти вибрации с помощью синтезаторов. Отмечается, что родители пытались оставить звуки максимально неотредактированными, чтобы "позволить посланию Луки существовать в изначальном виде".