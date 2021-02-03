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https://ria.ru/20210203/aktsiya-1595865729.html
ОП призвала к профилактике привлечения детей в незаконные акции
ОП призвала к профилактике привлечения детей в незаконные акции
Необходимы не только юридические меры, но и профилактика привлечения детей в соцсетях к несогласованным акциям, считает глава Общественной палаты РФ Лидия... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:21
2021-02-03T15:31
telegram (приложение)
ольга ярославская
лидия михеева
лига безопасного интернета
алексей навальный
госдума рф
общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Необходимы не только юридические меры, но и профилактика привлечения детей в соцсетях к несогласованным акциям, считает глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.На плечах родителей, как отметила общественница, всегда большой груз забот. Но винить родителей в том, что они не в полной мере уделяют внимание внутреннему миру своих детей, занятости или их интересам сегодня уже никто не станет".Говорить, как подчеркнула глава ОП РФ, следует "не только о юридических запретах, но и о профилактике" столь непростой ситуации. Также в проработке нуждаются вопросы "чисто технологические".Также глава Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что в Общественной палате РФ требуют от Роскомнадзора препятствовать вовлечению детей в несанкционированные акции посредством соцсетей.Кроме того, общественник предложил выработать общие требования родительского сообщества к социальным сетям и направить их как в ведомство, так и представителям социальных сетей.31 января Роскомнадзор сообщил, что соцсети блокируют по требованию Генпрокуратуры и ведомства доступ к распространяемым фейкам, касающимся несанкционированных акций. Ранее представители Tik-Tok, Facebook, Telegram и "ВКонтакте" вызваны в Роскомнадзор для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли накануне во время и после заседания Мосгорсуда по делу Алексея Навального.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости ранее выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Также глава Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина сообщала ранее РИА Новости, что Лига безопасного интернета призвала правоохранительные органы повести расследование в связи с призывом детей к участию в несанкционированных акциях. Она уточнила, что обнаружено уже более 65 тысяч таких роликов и публикаций в сети, большинство из которых - в TikTok.Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в свою очередь напоминал, что ответственность за участие несовершеннолетних детей в незаконных митингах и акциях будут нести их родители.
https://radiosputnik.ria.ru/20210203/peskov-1595858394.html
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telegram (приложение), ольга ярославская, лидия михеева, лига безопасного интернета, алексей навальный, госдума рф, общество

ОП призвала к профилактике привлечения детей в незаконные акции

15:21 03.02.2021 (обновлено: 15:31 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкНесанкционированные акции протеста сторонников А. Навального
Несанкционированные акции протеста сторонников А. Навального - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Необходимы не только юридические меры, но и профилактика привлечения детей в соцсетях к несогласованным акциям, считает глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
"В случаях когда такими сервисами (социальными сетями и интернет-площадками) пользуются несовершеннолетние, делают они это по своей воле, которая, как мы понимаем, в силу возраста и определенных характеристик (находится) подчас под влиянием внешних факторов. В том числе, конечно, под влиянием семьи, круга общения, друзей и прочего", - рассказала Михеева на общественных слушаниях "Профилактика вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность в социальных сетях".
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На плечах родителей, как отметила общественница, всегда большой груз забот. Но винить родителей в том, что они не в полной мере уделяют внимание внутреннему миру своих детей, занятости или их интересам сегодня уже никто не станет".
"Когда мы видим, что несовершеннолетние ребята, используя действительно комфортные современные сервисы, сталкиваются в этом виртуальном мире с информацией явно противоправного характера, мы понимаем, что это нельзя оставить на откуп самому виртуальному миру... Самое главное, конечно, разобраться с тем, что сейчас происходит", - считает Михеева.
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Говорить, как подчеркнула глава ОП РФ, следует "не только о юридических запретах, но и о профилактике" столь непростой ситуации. Также в проработке нуждаются вопросы "чисто технологические".
"Виртуальный мир как раз характерен тем, что он универсален, глобален, и это тоже тот самый вызов текущей реальности, с которым нельзя не считаться", - добавила Михеева.
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Также глава Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что в Общественной палате РФ требуют от Роскомнадзора препятствовать вовлечению детей в несанкционированные акции посредством соцсетей.
"(Мы обратились) в Роскомнадзор с предложением, с настоятельными требованиями обратиться в социальные сети и прекратить распространение того контента, который призывает детей к участию в несанкционированных акциях. Мы требуем этого от Роскомнадзора. Более того, и мы, и родительские сообщества требуют, что в случе, если социальные сети не будут выполнять эти требования, мы будем добиваться либо закрытия этих сетей, либо существенного ограничения их деятельности для несовершеннолетних", - рассказал Рыбальченко.
Кроме того, общественник предложил выработать общие требования родительского сообщества к социальным сетям и направить их как в ведомство, так и представителям социальных сетей.
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31 января Роскомнадзор сообщил, что соцсети блокируют по требованию Генпрокуратуры и ведомства доступ к распространяемым фейкам, касающимся несанкционированных акций. Ранее представители Tik-Tok, Facebook, Telegram и "ВКонтакте" вызваны в Роскомнадзор для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли накануне во время и после заседания Мосгорсуда по делу Алексея Навального.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
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Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости ранее выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Также глава Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина сообщала ранее РИА Новости, что Лига безопасного интернета призвала правоохранительные органы повести расследование в связи с призывом детей к участию в несанкционированных акциях. Она уточнила, что обнаружено уже более 65 тысяч таких роликов и публикаций в сети, большинство из которых - в TikTok.
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в свою очередь напоминал, что ответственность за участие несовершеннолетних детей в незаконных митингах и акциях будут нести их родители.
 
Telegram (приложение)Ольга ЯрославскаяЛидия МихееваЛига безопасного интернетаАлексей НавальныйГосдума РФОбщество
 
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