https://ria.ru/20210203/aktsiya-1595865729.html

ОП призвала к профилактике привлечения детей в незаконные акции

ОП призвала к профилактике привлечения детей в незаконные акции

Необходимы не только юридические меры, но и профилактика привлечения детей в соцсетях к несогласованным акциям, считает глава Общественной палаты РФ Лидия... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:21

2021-02-03T15:21

2021-02-03T15:31

telegram (приложение)

ольга ярославская

лидия михеева

лига безопасного интернета

алексей навальный

госдума рф

общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Необходимы не только юридические меры, но и профилактика привлечения детей в соцсетях к несогласованным акциям, считает глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.На плечах родителей, как отметила общественница, всегда большой груз забот. Но винить родителей в том, что они не в полной мере уделяют внимание внутреннему миру своих детей, занятости или их интересам сегодня уже никто не станет".Говорить, как подчеркнула глава ОП РФ, следует "не только о юридических запретах, но и о профилактике" столь непростой ситуации. Также в проработке нуждаются вопросы "чисто технологические".Также глава Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что в Общественной палате РФ требуют от Роскомнадзора препятствовать вовлечению детей в несанкционированные акции посредством соцсетей.Кроме того, общественник предложил выработать общие требования родительского сообщества к социальным сетям и направить их как в ведомство, так и представителям социальных сетей.31 января Роскомнадзор сообщил, что соцсети блокируют по требованию Генпрокуратуры и ведомства доступ к распространяемым фейкам, касающимся несанкционированных акций. Ранее представители Tik-Tok, Facebook, Telegram и "ВКонтакте" вызваны в Роскомнадзор для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли накануне во время и после заседания Мосгорсуда по делу Алексея Навального.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости ранее выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Также глава Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина сообщала ранее РИА Новости, что Лига безопасного интернета призвала правоохранительные органы повести расследование в связи с призывом детей к участию в несанкционированных акциях. Она уточнила, что обнаружено уже более 65 тысяч таких роликов и публикаций в сети, большинство из которых - в TikTok.Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в свою очередь напоминал, что ответственность за участие несовершеннолетних детей в незаконных митингах и акциях будут нести их родители.

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/peskov-1595858394.html

https://ria.ru/20210203/sud-1595787925.html

https://ria.ru/20210131/zaderzhaniya-1595414316.html

https://ria.ru/20210203/aktsii-1595847641.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

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telegram (приложение), ольга ярославская, лидия михеева, лига безопасного интернета, алексей навальный, госдума рф, общество