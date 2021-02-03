https://ria.ru/20210203/agutin-1595830348.html

Леонида Агутина в новом образе сравнили с учителем джедаев

Леонида Агутина в новом образе сравнили с учителем джедаев

Певец и композитор Леонид Агутин удивил поклонников, опубликовав в Instagram снимки со съемок нового клипа. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T20:28

2021-02-03T20:28

2021-02-03T20:28

имидж

звездные войны

стиль

шоубиз

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звезды

леонид агутин

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Певец и композитор Леонид Агутин удивил поклонников, опубликовав в Instagram снимки со съемок нового клипа.На снимках музыкант, которого привыкли видеть с гладко выбритым лицом, появляется с бородой и в темно-коричневой накидке, напоминающей мантию мастера-джедая Оби-Вана Кеноби из "Звездных войн". Такой образ положительно оценили многие пользователи. "Интересный образ, Леонид. Уверена, клип будет таким же", "С годами становитесь еще краше. Образ просто восхитителен", "Оби-Ван Кеноби — учитель джедаев", "Как вам идет эта стрижка и борода", — пишут ему поклонники.Пока неизвестно, когда выйдет ролик. В подписи к публикации Леонид Агутин отметил, что с нетерпением ждет результат.

https://ria.ru/20210126/batrutdinov-1594626624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

имидж, звездные войны, стиль, знаменитости, звезды, леонид агутин