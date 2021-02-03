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Леонида Агутина в новом образе сравнили с учителем джедаев
Леонида Агутина в новом образе сравнили с учителем джедаев
Певец и композитор Леонид Агутин удивил поклонников, опубликовав в Instagram снимки со съемок нового клипа. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T20:28
2021-02-03T20:28
имидж
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леонид агутин
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Певец и композитор Леонид Агутин удивил поклонников, опубликовав в Instagram снимки со съемок нового клипа.На снимках музыкант, которого привыкли видеть с гладко выбритым лицом, появляется с бородой и в темно-коричневой накидке, напоминающей мантию мастера-джедая Оби-Вана Кеноби из "Звездных войн". Такой образ положительно оценили многие пользователи. "Интересный образ, Леонид. Уверена, клип будет таким же", "С годами становитесь еще краше. Образ просто восхитителен", "Оби-Ван Кеноби — учитель джедаев", "Как вам идет эта стрижка и борода", — пишут ему поклонники.Пока неизвестно, когда выйдет ролик. В подписи к публикации Леонид Агутин отметил, что с нетерпением ждет результат.
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имидж, звездные войны, стиль, знаменитости, звезды, леонид агутин

Леонида Агутина в новом образе сравнили с учителем джедаев

20:28 03.02.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Леонид Агутин
Певец Леонид Агутин - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Певец и композитор Леонид Агутин удивил поклонников, опубликовав в Instagram снимки со съемок нового клипа.

"Недавно состоялись съемки клипа на песню, написанную мной на стихи великого Осипа Мандельштама "Золотистого меда струя из бутылки текла", специально для трибьют-проекта "Сохрани мою речь навсегда", — рассказал Агутин, добавив, что вместе с ним над роликом работают Роман Либеров (создатель проекта) и Кеша Вахрин (режиссер).

На снимках музыкант, которого привыкли видеть с гладко выбритым лицом, появляется с бородой и в темно-коричневой накидке, напоминающей мантию мастера-джедая Оби-Вана Кеноби из "Звездных войн". Такой образ положительно оценили многие пользователи.
"Интересный образ, Леонид. Уверена, клип будет таким же", "С годами становитесь еще краше. Образ просто восхитителен", "Оби-Ван Кеноби — учитель джедаев", "Как вам идет эта стрижка и борода", — пишут ему поклонники.
Пока неизвестно, когда выйдет ролик. В подписи к публикации Леонид Агутин отметил, что с нетерпением ждет результат.
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