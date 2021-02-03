https://ria.ru/20210203/agutin-1595830348.html
Леонида Агутина в новом образе сравнили с учителем джедаев
Леонида Агутина в новом образе сравнили с учителем джедаев
Певец и композитор Леонид Агутин удивил поклонников, опубликовав в Instagram снимки со съемок нового клипа. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T20:28
2021-02-03T20:28
2021-02-03T20:28
имидж
звездные войны
стиль
шоубиз
знаменитости
звезды
леонид агутин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151959/85/1519598521_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc4d1a9faa7973fc188c10c38f8a2911.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Певец и композитор Леонид Агутин удивил поклонников, опубликовав в Instagram снимки со съемок нового клипа.На снимках музыкант, которого привыкли видеть с гладко выбритым лицом, появляется с бородой и в темно-коричневой накидке, напоминающей мантию мастера-джедая Оби-Вана Кеноби из "Звездных войн". Такой образ положительно оценили многие пользователи. "Интересный образ, Леонид. Уверена, клип будет таким же", "С годами становитесь еще краше. Образ просто восхитителен", "Оби-Ван Кеноби — учитель джедаев", "Как вам идет эта стрижка и борода", — пишут ему поклонники.Пока неизвестно, когда выйдет ролик. В подписи к публикации Леонид Агутин отметил, что с нетерпением ждет результат.
https://ria.ru/20210126/batrutdinov-1594626624.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151959/85/1519598521_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_d3829bf99d10797315040d62e0cbf3a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
имидж, звездные войны, стиль, знаменитости, звезды, леонид агутин
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Певец и композитор Леонид Агутин удивил поклонников, опубликовав
в Instagram снимки со съемок нового клипа.
"Недавно состоялись съемки клипа на песню, написанную мной на стихи великого Осипа Мандельштама "Золотистого меда струя из бутылки текла", специально для трибьют-проекта "Сохрани мою речь навсегда", — рассказал Агутин, добавив, что вместе с ним над роликом работают Роман Либеров (создатель проекта) и Кеша Вахрин (режиссер).
На снимках музыкант, которого привыкли видеть с гладко выбритым лицом, появляется с бородой и в темно-коричневой накидке, напоминающей мантию мастера-джедая Оби-Вана Кеноби из "Звездных войн". Такой образ положительно оценили многие пользователи.
"Интересный образ, Леонид. Уверена, клип будет таким же", "С годами становитесь еще краше. Образ просто восхитителен", "Оби-Ван Кеноби — учитель джедаев", "Как вам идет эта стрижка и борода", — пишут ему поклонники.
Пока неизвестно, когда выйдет ролик. В подписи к публикации Леонид Агутин отметил, что с нетерпением ждет результат.