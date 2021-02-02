https://ria.ru/20210202/zhurnalisty-1595749836.html

СЖР призвал ввести единый стандарт журналистских документов

СЖР призвал ввести единый стандарт журналистских документов

Союз журналистов России призвал ввести единый стандарт журналистских документов для исключения конфликтных ситуаций с правоохранителями, соответствующее... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T20:19

2021-02-02T20:19

2021-02-02T20:19

соловьев владимир (журналист)

алексей навальный

союз журналистов россии

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Союз журналистов России призвал ввести единый стандарт журналистских документов для исключения конфликтных ситуаций с правоохранителями, соответствующее заявление опубликовано на сайте СЖР."В Москве вновь задерживали журналистов, несмотря на наличие у них опознавательных жилетов "пресса", редакционных удостоверений и редакционных заданий. Большинство задержанных были отпущены после проверки документов", - говорится на сайте.Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев еще раз обратился к руководству МВД, сотрудникам силовых структур и полицейским с требованием не задерживать журналистов, находящихся при исполнении служебных обязанностей.Ранее Соловьев сообщил РИА Новости, что во вторник у Мосгорсуда, где рассматривают дело Алексея Навального, во вторник для проверки документов задержали 11 журналистов, большинство сразу отпущены, серьезных нарушений их прав не замечено.

https://ria.ru/20210201/pichugin-1595525483.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соловьев владимир (журналист), алексей навальный, союз журналистов россии, общество