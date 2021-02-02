СЖР призвал ввести единый стандарт журналистских документов
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов и журналисты во время несанкционированной акции протеста во Владивостоке
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Союз журналистов России призвал ввести единый стандарт журналистских документов для исключения конфликтных ситуаций с правоохранителями, соответствующее заявление опубликовано на сайте СЖР.
"В Москве вновь задерживали журналистов, несмотря на наличие у них опознавательных жилетов "пресса", редакционных удостоверений и редакционных заданий. Большинство задержанных были отпущены после проверки документов", - говорится на сайте.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев еще раз обратился к руководству МВД, сотрудникам силовых структур и полицейским с требованием не задерживать журналистов, находящихся при исполнении служебных обязанностей.
"Председатель СЖР подчеркнул, что в ближайшее время необходимо утвердить и довести до всех заинтересованных сторон единый регламент действий на массовых акциях как журналистов, так и сотрудников силовых структур в отношении журналистов. Кроме того, отметил Соловьев, должен быть утвержден единый стандарт журналистских документов для исключения конфликтных ситуаций между представителями СМИ и сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Ранее Соловьев сообщил РИА Новости, что во вторник у Мосгорсуда, где рассматривают дело Алексея Навального, во вторник для проверки документов задержали 11 журналистов, большинство сразу отпущены, серьезных нарушений их прав не замечено.