Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210202/zhurnalisty-1595749836.html
СЖР призвал ввести единый стандарт журналистских документов
СЖР призвал ввести единый стандарт журналистских документов
Союз журналистов России призвал ввести единый стандарт журналистских документов для исключения конфликтных ситуаций с правоохранителями, соответствующее... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T20:19
2021-02-02T20:19
соловьев владимир (журналист)
алексей навальный
союз журналистов россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595338284_0:203:3072:1931_1920x0_80_0_0_74f20d0a5e190e715c24f1c8648d6ee0.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Союз журналистов России призвал ввести единый стандарт журналистских документов для исключения конфликтных ситуаций с правоохранителями, соответствующее заявление опубликовано на сайте СЖР."В Москве вновь задерживали журналистов, несмотря на наличие у них опознавательных жилетов "пресса", редакционных удостоверений и редакционных заданий. Большинство задержанных были отпущены после проверки документов", - говорится на сайте.Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев еще раз обратился к руководству МВД, сотрудникам силовых структур и полицейским с требованием не задерживать журналистов, находящихся при исполнении служебных обязанностей.Ранее Соловьев сообщил РИА Новости, что во вторник у Мосгорсуда, где рассматривают дело Алексея Навального, во вторник для проверки документов задержали 11 журналистов, большинство сразу отпущены, серьезных нарушений их прав не замечено.
https://ria.ru/20210201/pichugin-1595525483.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595338284_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a41f9ab9d8f976b62fe79ba3823bfcb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
соловьев владимир (журналист), алексей навальный, союз журналистов россии, общество

СЖР призвал ввести единый стандарт журналистских документов

20:19 02.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов и журналисты во время несанкционированной акции протеста во Владивостоке
Сотрудник правоохранительных органов и журналисты во время несанкционированной акции протеста во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Союз журналистов России призвал ввести единый стандарт журналистских документов для исключения конфликтных ситуаций с правоохранителями, соответствующее заявление опубликовано на сайте СЖР.
"В Москве вновь задерживали журналистов, несмотря на наличие у них опознавательных жилетов "пресса", редакционных удостоверений и редакционных заданий. Большинство задержанных были отпущены после проверки документов", - говорится на сайте.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев еще раз обратился к руководству МВД, сотрудникам силовых структур и полицейским с требованием не задерживать журналистов, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

"Председатель СЖР подчеркнул, что в ближайшее время необходимо утвердить и довести до всех заинтересованных сторон единый регламент действий на массовых акциях как журналистов, так и сотрудников силовых структур в отношении журналистов. Кроме того, отметил Соловьев, должен быть утвержден единый стандарт журналистских документов для исключения конфликтных ситуаций между представителями СМИ и сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Ранее Соловьев сообщил РИА Новости, что во вторник у Мосгорсуда, где рассматривают дело Алексея Навального, во вторник для проверки документов задержали 11 журналистов, большинство сразу отпущены, серьезных нарушений их прав не замечено.
Сотрудники полиции перекрывают улицу, ведущую к СИЗО №1 Матросская тишина, во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 15:30
Известного нижегородского журналиста задержали на несогласованной акции
 
Соловьев Владимир (журналист)Алексей НавальныйСоюз журналистов РоссииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40В Пентагоне заявили о возможности ядерной войны с Россией
06:39Эпидемиолог оценила вероятность полной потери зрения после COVID-19
06:35МИД КНР заявил о готовности сотрудничать с Россией по вакцине от COVID-19
06:13РАН: Россия готова начать испытания антитела, нейтрализующего коронавирус
05:48В Москве вновь открылись центральные станции метро
05:23Названа частая ошибка россиян при дефиците витамина C
05:05Минздрав Мексики одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V"
04:40Генконсульство России в Нью-Йорке заявило о напавшем на дипмиссию вандале
04:35Эксперт объяснил вероятную смену позиции США по "Северному потоку — 2"
04:34В Приморье пьяный угонщик автобуса протаранил автомобили полиции
04:16Специалист рассказал, почему посторонним нельзя звонить с вашего телефона
04:10Эксперт рассказал о предельно допустимых скидках на гаджеты
03:44В Сколтехе рассказали о будущем вживляемых в человека чипов
03:32Россиянин поехал за наследством в Казахстан и оказался в психбольнице
03:20СК опубликовал репортаж о подростках, участвующих в незаконных акциях
03:17В Центробанке выступили за закрытие одной из программ льготной ипотеки
03:13Адвокат рассказал, как можно лишиться жилья и не узнать об этом
03:06Врач назвал причину побочных эффектов при вакцинации
03:00Найден весьма эффективный против COVID-19 препарат
02:54Дерматолог рассказала о проблеме, на которую указывают красные родинки
Лента новостейМолния