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Жириновский прокомментировал участие журналистов в незаконных акциях
Жириновский прокомментировал участие журналистов в незаконных акциях
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не мешать журналистам, участвовавшим в несогласованных акциях, "изучать на практике" навыки протестующих и позволить... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T18:21
2021-02-02T18:21
лдпр
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир жириновский
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не мешать журналистам, участвовавшим в несогласованных акциях, "изучать на практике" навыки протестующих и позволить пройти все этапы от задержания до ареста, чтобы им было "легче давать оценку происходящим в стране событиям".Он пояснил, что ряд журналистов, участвовавших в несогласованных акциях, по его мнению, хотели пройти все этапы: задержание, автозак, ночевка в камере, СИЗО, суд, административный арест и выйти на свободу где-нибудь в середине февраля."А им, по сути, испортили этот план… Не мешайте журналистам работать", - написал политик.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
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лдпр, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир жириновский, происшествия

Жириновский прокомментировал участие журналистов в незаконных акциях

18:21 02.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения в актовом зале Института мировых цивилизаций
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения в актовом зале Института мировых цивилизаций - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не мешать журналистам, участвовавшим в несогласованных акциях, "изучать на практике" навыки протестующих и позволить пройти все этапы от задержания до ареста, чтобы им было "легче давать оценку происходящим в стране событиям".

"Давайте не будем мешать журналистам изучать на практике навыки участников протестных акций, тогда им будет легче давать оценку происходящим в стране событиям", - написал Жириновский в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию с задержанием в ходе акций 31 января ряда журналистов, которые вскоре были отпущены.

Он пояснил, что ряд журналистов, участвовавших в несогласованных акциях, по его мнению, хотели пройти все этапы: задержание, автозак, ночевка в камере, СИЗО, суд, административный арест и выйти на свободу где-нибудь в середине февраля.
"А им, по сути, испортили этот план… Не мешайте журналистам работать", - написал политик.
Сотрудники полиции перекрывают улицу, ведущую к СИЗО №1 Матросская тишина, во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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ЛДПРГенеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир ЖириновскийПроисшествия
 
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