https://ria.ru/20210202/zhurnalisty-1595729776.html

Жириновский прокомментировал участие журналистов в незаконных акциях

Жириновский прокомментировал участие журналистов в незаконных акциях

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не мешать журналистам, участвовавшим в несогласованных акциях, "изучать на практике" навыки протестующих и позволить... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T18:21

2021-02-02T18:21

2021-02-02T18:21

лдпр

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир жириновский

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не мешать журналистам, участвовавшим в несогласованных акциях, "изучать на практике" навыки протестующих и позволить пройти все этапы от задержания до ареста, чтобы им было "легче давать оценку происходящим в стране событиям".Он пояснил, что ряд журналистов, участвовавших в несогласованных акциях, по его мнению, хотели пройти все этапы: задержание, автозак, ночевка в камере, СИЗО, суд, административный арест и выйти на свободу где-нибудь в середине февраля."А им, по сути, испортили этот план… Не мешайте журналистам работать", - написал политик.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.

https://ria.ru/20210201/pichugin-1595525483.html

https://ria.ru/20210201/zhurnalist-1595578188.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир жириновский, происшествия