https://ria.ru/20210202/zapakh-1595602466.html

Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта

Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта

Терапевт Арина Жегалина рассказала "Пятому каналу", что галитоз — неприятный запах изо рта — может быть сигналом ряда заболеваний. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T06:22

2021-02-02T06:22

2021-02-02T10:26

арина жегалина

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Терапевт Арина Жегалина рассказала "Пятому каналу", что галитоз — неприятный запах изо рта — может быть сигналом ряда заболеваний.По ее словам, с этим недугом сталкивается около 70 процентов людей.Также неприятный запах изо рта может быть последствием таких заболеваний, как воспаление небных миндалин и синусит.Для борьбы с галитозом Жегалина советует следить за гигиеной полости рта и обратиться за помощью к стоматологу. Если его услуги окажутся невостребованными, следует посетить лор-врача, терапевта или гастроэнтеролога.

https://ria.ru/20210123/noch-1594316553.html

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2021

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арина жегалина, россия, здоровье, общество