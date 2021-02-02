Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
06:22 02.02.2021 (обновлено: 10:26 02.02.2021)
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Терапевт Арина Жегалина рассказала "Пятому каналу", что галитоз — неприятный запах изо рта — может быть сигналом ряда заболеваний.
По ее словам, с этим недугом сталкивается около 70 процентов людей.
"В 90 процентах случаев это бывает при стоматологических заболеваниях и заболеваниях ЛОР-органов, когда создаются определенные условия для того, чтобы микрофлора ротовой полости изменилась. Это запущенный кариес, это выраженный пародонтоз, кровоточивость десен", — подчеркнула Жегалина.
Также неприятный запах изо рта может быть последствием таких заболеваний, как воспаление небных миндалин и синусит.
"Этот симптом может сопровождать заболевания кишечного тракта, причем очень большой спектр: заболевания и желудка, и кишечника и даже печени", — уточнила врач.
Для борьбы с галитозом Жегалина советует следить за гигиеной полости рта и обратиться за помощью к стоматологу. Если его услуги окажутся невостребованными, следует посетить лор-врача, терапевта или гастроэнтеролога.
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