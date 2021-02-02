https://ria.ru/20210202/zaderzhaniya-1595764210.html
В Петербурге начались задержания
В Петербурге начались задержания
Восемнадцать человек задержаны у станции метро "Гостиный двор" в Санкт-Петербурге, еще семеро задержаны на пересечении Невского проспекта и Большой Морской... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T22:12
2021-02-02T22:12
2021-02-02T23:42
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Восемнадцать человек задержаны у станции метро "Гостиный двор" в Санкт-Петербурге, еще семеро задержаны на пересечении Невского проспекта и Большой Морской улицы, передает корреспондент РИА Новости.Задержания у "Гостиного двора" идут около часа. По подсчетам корреспондента, пока задержаны 18 молодых людей, в том числе три девушки. Всех задержанных сопровождают в автобус, никто из них не оказывает сопротивления.Сотрудник полиции через громкоговоритель по-прежнему предупреждает прохожих о запрете проведения несогласованных публичных мероприятий.Позже группа людей направилась по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, еще семь человек задержали на пересечении Невского проспекта и Большой Морской улицы в центре Санкт-Петербурга.Ранее сообщалось, что у станции метро "Гостиный двор" на Невском проспекте стоят несколько автомобилей полиции, а также автобусы.
https://ria.ru/20210202/zaderzhaniya-1595758105.html
санкт-петербург
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Задержания в центре Санкт-Петербурга
Полиция задерживает сторонников Навального в центре Санкт-Петербурга.
2021-02-02T22:12
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санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости.
Восемнадцать человек задержаны у станции метро "Гостиный двор" в Санкт-Петербурге
, еще семеро задержаны на пересечении Невского проспекта и Большой Морской улицы, передает корреспондент РИА Новости.
Задержания у "Гостиного двора" идут около часа. По подсчетам корреспондента, пока задержаны 18 молодых людей, в том числе три девушки. Всех задержанных сопровождают в автобус, никто из них не оказывает сопротивления.
Сотрудник полиции через громкоговоритель по-прежнему предупреждает прохожих о запрете проведения несогласованных публичных мероприятий.
Позже группа людей направилась по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, еще семь человек задержали на пересечении Невского проспекта и Большой Морской улицы в центре Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что у станции метро "Гостиный двор" на Невском проспекте стоят несколько автомобилей полиции, а также автобусы.