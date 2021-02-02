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В центре Москвы и в Петербурге проходят задержания
В центре Москвы и в Петербурге проходят задержания
На Манежной площади Москвы и у "Гостиного двора" в Петербурге полиция задерживает участников несанкционированных акций. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T21:25
2021-02-02T21:25
2021-02-02T23:47
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На Манежной площади Москвы и у "Гостиного двора" в Петербурге полиция задерживает участников несанкционированных акций.Как сообщил корреспондент РИА Новости из центра столицы, ОМОН оттеснил собравшихся с самой Манежной площади, сейчас ее патрулируют бойцы Росгвардии с собаками. В районе Лубянской площади стоят автозаки и автобусы с ОМОНом.По требованию силовых структур не работают на вход и выход станции метро "Театральная", "Охотный ряд", "Площадь Революции" и "Александровский сад". Поезда проезжают их без остановок.Как уточнили РИА Новости в ФСО, со вчерашнего дня закрыт доступ и на Красную площадь.Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что силовики планируют полностью освободить от участников несогласованной акции Манежную площадь и территорию у отеля Four Seasons.В свою очередь, корреспондент агентства в Санкт-Петербурге сообщил, что у "Гостиного двора" задержали 18 человек, еще семерых — на пересечении Невского проспекта и Большой Морской улицы. Обстановка остается спокойной. Полиция через громкоговоритель предупреждает о запрете несогласованных мероприятий.Призывы к несанкционированным акциям появились в соцсетях после того, как Симоновский суд Москвы отменил условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" и постановил заменить его реальным. На этом настаивала Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура, ссылаясь на многочисленные нарушения Навальным испытательного срока. Адвокаты добивались полного оправдания подзащитного.
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ОМОН в процессе задержания применил силу против участников несогласованной акции в Москве
Москва. Дмитровский переулок. ОМОН в процессе задержания применил силу против участников несогласованной акции.
2021-02-02T21:25
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Задержания в центре Санкт-Петербурга
Полиция задерживает сторонников Навального в центре Санкт-Петербурга.
2021-02-02T21:25
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