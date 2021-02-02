https://ria.ru/20210202/zaderzhaniya-1595758105.html

В центре Москвы и в Петербурге проходят задержания

В центре Москвы и в Петербурге проходят задержания

На Манежной площади Москвы и у "Гостиного двора" в Петербурге полиция задерживает участников несанкционированных акций. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T21:25

2021-02-02T21:25

2021-02-02T23:47

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На Манежной площади Москвы и у "Гостиного двора" в Петербурге полиция задерживает участников несанкционированных акций.Как сообщил корреспондент РИА Новости из центра столицы, ОМОН оттеснил собравшихся с самой Манежной площади, сейчас ее патрулируют бойцы Росгвардии с собаками. В районе Лубянской площади стоят автозаки и автобусы с ОМОНом.По требованию силовых структур не работают на вход и выход станции метро "Театральная", "Охотный ряд", "Площадь Революции" и "Александровский сад". Поезда проезжают их без остановок.Как уточнили РИА Новости в ФСО, со вчерашнего дня закрыт доступ и на Красную площадь.Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что силовики планируют полностью освободить от участников несогласованной акции Манежную площадь и территорию у отеля Four Seasons.В свою очередь, корреспондент агентства в Санкт-Петербурге сообщил, что у "Гостиного двора" задержали 18 человек, еще семерых — на пересечении Невского проспекта и Большой Морской улицы. Обстановка остается спокойной. Полиция через громкоговоритель предупреждает о запрете несогласованных мероприятий.Призывы к несанкционированным акциям появились в соцсетях после того, как Симоновский суд Москвы отменил условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" и постановил заменить его реальным. На этом настаивала Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура, ссылаясь на многочисленные нарушения Навальным испытательного срока. Адвокаты добивались полного оправдания подзащитного.

https://ria.ru/20210202/siloviki-1595759721.html

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ОМОН в процессе задержания применил силу против участников несогласованной акции в Москве Москва. Дмитровский переулок. ОМОН в процессе задержания применил силу против участников несогласованной акции. 2021-02-02T21:25 true PT0M12S

Задержания в центре Санкт-Петербурга Полиция задерживает сторонников Навального в центре Санкт-Петербурга. 2021-02-02T21:25 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия