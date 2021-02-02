https://ria.ru/20210202/zaderzhaniya-1595628633.html
У Мосгорсуда перед рассмотрением дела Навального начались задержания
У Мосгорсуда перед рассмотрением дела Навального начались задержания
Рядом со зданием Мосгорсуда, где пройдет заседание по замене условного срока Алексею Навальному на реальный, одного человека задержали, передают корреспонденты... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T11:08
2021-02-02T11:08
2021-02-02T12:21
россия
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
генеральная прокуратура рф
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происшествия
москва
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Рядом со зданием Мосгорсуда, где пройдет заседание по замене условного срока Алексею Навальному на реальный, одного человека задержали, передают корреспонденты РИА Новости.На глазах корреспондента РИА новости возле Мосгорсуда задержали человека без жилетки "Пресса".В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
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Задержания у Мосгорсуда
У суда в Москве, где будет слушаться дело Навального, идут задержания, передает корреспондент РИА Новости
2021-02-02T11:08
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РИА Новости
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россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, германия, химки, происшествия, москва, общество