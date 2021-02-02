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Наука
https://ria.ru/20210202/xiaomi-1595640768.html
На смартфоны Xiaomi запретили устанавливать сервисы Google
На смартфоны Xiaomi запретили устанавливать сервисы Google
Пользователи смартфонов Xiaomi, выпущенные для китайского рынка, лишились поддержки сервисов и приложений Google. О массовой проблеме сообщает Gizmochina. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T11:59
2021-02-02T11:59
наука
xiaomi inc
google
huawei technologies
китай
технологии
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пользователи смартфонов Xiaomi, выпущенные для китайского рынка, лишились поддержки сервисов и приложений Google. О массовой проблеме сообщает Gizmochina.В Xiaomi заявили, что компания больше не позволяет устанавливать пользователям или загружать Google Mobile Services на смартфоны из-за несоответствия требованиям. Сервисы Google запрещены в Китае.Список моделей, которые попали под изменение политики, не раскрывается. Новые Redmi K30 Ultra и Redmi 10X 5G для китайского рынка уже не поддерживают сервисы "корпорации добра". На глобальных версиях смартфонов Xiaomi сервисы Google продолжат работать. Компания Xiaomi в январе попала в черный список для американских инвесторов. Другой китайский технологический гигант Huawei, ставший фигурантом американских санкций, уже несколько лет выпускает гаджеты без поддержки Google-сервисов.
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xiaomi inc, google, huawei technologies, китай, технологии

На смартфоны Xiaomi запретили устанавливать сервисы Google

11:59 02.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовXiaomi Mi 10T Pro
Xiaomi Mi 10T Pro - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пользователи смартфонов Xiaomi, выпущенные для китайского рынка, лишились поддержки сервисов и приложений Google. О массовой проблеме сообщает Gizmochina.
В Xiaomi заявили, что компания больше не позволяет устанавливать пользователям или загружать Google Mobile Services на смартфоны из-за несоответствия требованиям. Сервисы Google запрещены в Китае.
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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Список моделей, которые попали под изменение политики, не раскрывается. Новые Redmi K30 Ultra и Redmi 10X 5G для китайского рынка уже не поддерживают сервисы "корпорации добра". На глобальных версиях смартфонов Xiaomi сервисы Google продолжат работать.
Компания Xiaomi в январе попала в черный список для американских инвесторов. Другой китайский технологический гигант Huawei, ставший фигурантом американских санкций, уже несколько лет выпускает гаджеты без поддержки Google-сервисов.
 
НаукаXiaomi IncGoogleHuawei TechnologiesКитайТехнологии
 
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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