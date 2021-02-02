https://ria.ru/20210202/xiaomi-1595640768.html

На смартфоны Xiaomi запретили устанавливать сервисы Google

На смартфоны Xiaomi запретили устанавливать сервисы Google

Пользователи смартфонов Xiaomi, выпущенные для китайского рынка, лишились поддержки сервисов и приложений Google. О массовой проблеме сообщает Gizmochina. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T11:59

2021-02-02T11:59

2021-02-02T11:59

наука

xiaomi inc

google

huawei technologies

китай

технологии

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пользователи смартфонов Xiaomi, выпущенные для китайского рынка, лишились поддержки сервисов и приложений Google. О массовой проблеме сообщает Gizmochina.В Xiaomi заявили, что компания больше не позволяет устанавливать пользователям или загружать Google Mobile Services на смартфоны из-за несоответствия требованиям. Сервисы Google запрещены в Китае.Список моделей, которые попали под изменение политики, не раскрывается. Новые Redmi K30 Ultra и Redmi 10X 5G для китайского рынка уже не поддерживают сервисы "корпорации добра". На глобальных версиях смартфонов Xiaomi сервисы Google продолжат работать. Компания Xiaomi в январе попала в черный список для американских инвесторов. Другой китайский технологический гигант Huawei, ставший фигурантом американских санкций, уже несколько лет выпускает гаджеты без поддержки Google-сервисов.

https://ria.ru/20210201/xiaomi-1595557399.html

китай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, google, huawei technologies, китай, технологии