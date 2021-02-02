https://ria.ru/20210202/vzryv-1595770710.html
Прототип ракеты SpaceX взорвался на испытаниях
Прототип ракеты SpaceX взорвался на испытаниях
Прототип ракеты Starship компании SpaceX, создаваемой для дальних пилотируемых полетов в космос, взорвался при приземлении после очередного испытательного... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-02T23:37
2021-02-02T23:37
2021-02-03T00:37
илон маск
земля
вашингтон (город)
сша
техас
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spacex
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА новости. Прототип ракеты Starship компании SpaceX, создаваемой для дальних пилотируемых полетов в космос, взорвался при приземлении после очередного испытательного полета на высоту более 10 километров, компания вела прямую трансляцию.Запуск состоялся с испытательной площадки SpaceX в Техасе. На 5-й минуте полета корабль преодолел высоту в 10 километров над Землей, после чего выполнил разворот в воздухе, принял горизонтальное положение и начал снижение.Как пояснил ведущий трансляции, на этапе сверхзвукового полета компания испытывала стабилизационные возможности корабля, в том числе испытывались внешние закрылки на возможность поддержания стабильного положения Starship. Достигнув высоты около 1,5 километра над поверхностью Земли, корабль снова принял вертикальное положение для посадки. Однако, как и в предыдущий раз, за секунды до касания с Землей он взорвался. Весь полет продолжался 6 минут 26 секунды."Второй великолепный полет на высоту 10 километров: мы продемонстрировали возможность переключения двигателей на топливный бак, предназначенный для посадки. Сверхзвуковое возвращение выглядело великолепно .., надо еще немного поработать над приземлением", - сказал ведущий трансляции. Он подчеркнул, что главная цель испытания - "контроль корабля при сверхзвуковом возвращении" - была достигнута.Это второй запуск Starship на высоту более 10 километров. Первый был произведен 10 декабря, тогда ракета также взорвалась и разрушилась при посадке, однако испытание все равно было признано успешным, так как его главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе: разворотов, управляемости при планировании к земной поверхности, работоспособности систем. Глава компании Илон Маск еще до старта оценивал вероятность успешной посадки только как одну треть.По словам Маска, при подготовке были учтены недочеты первого высотного полета, в частности были установлены "более зрелые" двигатели, улучшена герметичность носового обтекателя, проведена более обстоятельная работа с укладкой проводов. Кроме того, для наддува баков будет использоваться не метан, из-за падения давления которого и произошло крушение SN8, а гелий. Хотя, как отметил Маск, это временное решение, а постоянного варианта пока нет.Второй запуск должен был состояться еще две недели назад, однако сначала его отложили из-за возникшей после предполетных статических испытаний двигателей необходимости заменить два из трех агрегатов. Последующие задержки были связаны с дополнительными испытаниями двигателей и неблагоприятными погодными условиями.SN9 в отличие от своей предшественницы стала первой из этой серии ракетой, которую не собирали прямо на стартовой площадке, а вывезли на нее в собранном виде и с двумя предустановленными двигателями. Ранее все эти операции производились на стартовом стенде. Кроме того, подготовка и проверки заняли существенно меньше времени.Об ускорении испытаний свидетельствует и тот факт, что уже почти готова к выкатке следующая ракета – SN10, а параллельно идет сборка еще двух: SN11 и SN12.Одним из принципиальных отличий ракеты Starship от уже разработанных SpaceX является способ ее возвращения. Это не вертикальный спуск, контролируемый работой двигателей, а свободное планирование на большей части обратной траектории, управляемое носовым и хвостовым оперением. Перед посадкой ракета разворачивается соплами к поверхности и приземляется.Кроме того, началось сооружение первого прототипа многоразового ускорителя Super Heavy. Он разрабатывается как первая ступень для Straship при осуществлении в том числе полетов на Луну и Марс.Маск также уже объявил о планах добиться того, чтобы при возвращении Super Heavy садился прямо на пусковой стенд, а улавливать его будут мачтой захвата. Это позволит сразу же начинать подготовку к следующему полету. Это также позволит облегчить корпус за счет отсутствия необходимости устанавливать на него посадочные опоры, которые сейчас есть у Falcon-9 и Falcon Heavy.
https://ria.ru/20210202/turisty-1595599574.html
https://ria.ru/20210201/obezyana-1595522246.html
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Прототип ракеты Starship компании SpaceX взорвался на испытаниях при приземлении
Прототип ракеты Starship компании SpaceX, создаваемой для дальних пилотируемых полетов в космос, взорвался при приземлении после очередного испытательного полета на высоту более 10 километров.
2021-02-02T23:37
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илон маск, земля, вашингтон (город), сша, техас, космос - риа наука, spacex
ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА новости.
Прототип ракеты Starship компании SpaceX
, создаваемой для дальних пилотируемых полетов в космос, взорвался при приземлении после очередного испытательного полета на высоту более 10 километров, компания вела прямую трансляцию.
Запуск состоялся с испытательной площадки SpaceX в Техасе
. На 5-й минуте полета корабль преодолел высоту в 10 километров над Землей
, после чего выполнил разворот в воздухе, принял горизонтальное положение и начал снижение.
Как пояснил ведущий трансляции, на этапе сверхзвукового полета компания испытывала стабилизационные возможности корабля, в том числе испытывались внешние закрылки на возможность поддержания стабильного положения Starship. Достигнув высоты около 1,5 километра над поверхностью Земли, корабль снова принял вертикальное положение для посадки. Однако, как и в предыдущий раз, за секунды до касания с Землей он взорвался. Весь полет продолжался 6 минут 26 секунды.
"Второй великолепный полет на высоту 10 километров: мы продемонстрировали возможность переключения двигателей на топливный бак, предназначенный для посадки. Сверхзвуковое возвращение выглядело великолепно .., надо еще немного поработать над приземлением", - сказал ведущий трансляции. Он подчеркнул, что главная цель испытания - "контроль корабля при сверхзвуковом возвращении" - была достигнута.
Это второй запуск Starship на высоту более 10 километров. Первый был произведен 10 декабря, тогда ракета также взорвалась и разрушилась при посадке, однако испытание все равно было признано успешным, так как его главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе: разворотов, управляемости при планировании к земной поверхности, работоспособности систем. Глава компании Илон Маск
еще до старта оценивал вероятность успешной посадки только как одну треть.
По словам Маска, при подготовке были учтены недочеты первого высотного полета, в частности были установлены "более зрелые" двигатели, улучшена герметичность носового обтекателя, проведена более обстоятельная работа с укладкой проводов. Кроме того, для наддува баков будет использоваться не метан, из-за падения давления которого и произошло крушение SN8, а гелий. Хотя, как отметил Маск, это временное решение, а постоянного варианта пока нет.
Второй запуск должен был состояться еще две недели назад, однако сначала его отложили из-за возникшей после предполетных статических испытаний двигателей необходимости заменить два из трех агрегатов. Последующие задержки были связаны с дополнительными испытаниями двигателей и неблагоприятными погодными условиями.
SN9 в отличие от своей предшественницы стала первой из этой серии ракетой, которую не собирали прямо на стартовой площадке, а вывезли на нее в собранном виде и с двумя предустановленными двигателями. Ранее все эти операции производились на стартовом стенде. Кроме того, подготовка и проверки заняли существенно меньше времени.
Об ускорении испытаний свидетельствует и тот факт, что уже почти готова к выкатке следующая ракета – SN10, а параллельно идет сборка еще двух: SN11 и SN12.
Одним из принципиальных отличий ракеты Starship от уже разработанных SpaceX является способ ее возвращения. Это не вертикальный спуск, контролируемый работой двигателей, а свободное планирование на большей части обратной траектории, управляемое носовым и хвостовым оперением. Перед посадкой ракета разворачивается соплами к поверхности и приземляется.
Кроме того, началось сооружение первого прототипа многоразового ускорителя Super Heavy. Он разрабатывается как первая ступень для Straship при осуществлении в том числе полетов на Луну и Марс.
Маск также уже объявил о планах добиться того, чтобы при возвращении Super Heavy садился прямо на пусковой стенд, а улавливать его будут мачтой захвата. Это позволит сразу же начинать подготовку к следующему полету. Это также позволит облегчить корпус за счет отсутствия необходимости устанавливать на него посадочные опоры, которые сейчас есть у Falcon-9 и Falcon Heavy.