https://ria.ru/20210202/vostochnyy-1595767700.html
Чехия предоставила временное убежище экс-подрядчику космодрома Восточный
Чехия предоставила временное убежище экс-подрядчику космодрома Восточный
МВД Чехии предоставило временное, сроком на 12 месяцев, право на убежище экс-подрядчику космодрома Восточный Виталию Гинзбургу, который был заочно арестован в... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T22:57
2021-02-02T22:57
2021-02-02T22:57
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ПРАГА, 2 фев – РИА Новости. МВД Чехии предоставило временное, сроком на 12 месяцев, право на убежище экс-подрядчику космодрома Восточный Виталию Гинзбургу, который был заочно арестован в РФ за растрату, сообщила РИА Новости адвокат Гинзбурга Марина Мусилова.Гинзбург был объявлен следствием в РФ в международный розыск по обвинению в растрате, совершенной в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ).В апреле 2019 года Гинзбурга задержали в аэропорту Праги на основании выданного РФ международного ордера на арест, после чего он был определен в предварительное заключение на период рассмотрения его дела в местных судах.
https://ria.ru/20190705/1556157687.html
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россия, восточный, виталий гинзбург, мвд чехии, прага, в мире