Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210202/vostochnyy-1595767700.html
Чехия предоставила временное убежище экс-подрядчику космодрома Восточный
Чехия предоставила временное убежище экс-подрядчику космодрома Восточный
МВД Чехии предоставило временное, сроком на 12 месяцев, право на убежище экс-подрядчику космодрома Восточный Виталию Гинзбургу, который был заочно арестован в... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T22:57
2021-02-02T22:57
россия
восточный
виталий гинзбург
мвд чехии
прага
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156243/57/1562435783_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_9f317aa53cf72aa751f5d977710ddbcf.jpg
ПРАГА, 2 фев – РИА Новости. МВД Чехии предоставило временное, сроком на 12 месяцев, право на убежище экс-подрядчику космодрома Восточный Виталию Гинзбургу, который был заочно арестован в РФ за растрату, сообщила РИА Новости адвокат Гинзбурга Марина Мусилова.Гинзбург был объявлен следствием в РФ в международный розыск по обвинению в растрате, совершенной в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ).В апреле 2019 года Гинзбурга задержали в аэропорту Праги на основании выданного РФ международного ордера на арест, после чего он был определен в предварительное заключение на период рассмотрения его дела в местных судах.
https://ria.ru/20190705/1556157687.html
россия
восточный
прага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156243/57/1562435783_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_c36cb7ca5187c8cd0b0d6210601b245e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, восточный, виталий гинзбург, мвд чехии, прага, в мире

Чехия предоставила временное убежище экс-подрядчику космодрома Восточный

22:57 02.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БогодвидСтроительство второй очереди космодрома Восточный
Строительство второй очереди космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
ПРАГА, 2 фев – РИА Новости. МВД Чехии предоставило временное, сроком на 12 месяцев, право на убежище экс-подрядчику космодрома Восточный Виталию Гинзбургу, который был заочно арестован в РФ за растрату, сообщила РИА Новости адвокат Гинзбурга Марина Мусилова.

"Могу вам подтвердить, что МВД Чехии выполнило решения чешских судов и предоставило господину Виталию Гинзбургу международную защиту (убежище) на 12 месяцев с правом продления. В настоящее время господин Гинзбург освобожден из-под ареста и находится на территории Чехии", - сказала Мусилова.

Космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 05.07.2019
5 июля 2019, 00:24
Космодром Восточный
Гинзбург был объявлен следствием в РФ в международный розыск по обвинению в растрате, совершенной в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ).
В апреле 2019 года Гинзбурга задержали в аэропорту Праги на основании выданного РФ международного ордера на арест, после чего он был определен в предварительное заключение на период рассмотрения его дела в местных судах.
 
РоссиявосточныйВиталий ГинзбургМВД ЧехииПрагаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40В Пентагоне заявили о возможности ядерной войны с Россией
06:39Эпидемиолог оценила вероятность полной потери зрения после COVID-19
06:35МИД КНР заявил о готовности сотрудничать с Россией по вакцине от COVID-19
06:13РАН: Россия готова начать испытания антитела, нейтрализующего коронавирус
05:48В Москве вновь открылись центральные станции метро
05:23Названа частая ошибка россиян при дефиците витамина C
05:05Минздрав Мексики одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V"
04:40Генконсульство России в Нью-Йорке заявило о напавшем на дипмиссию вандале
04:35Эксперт объяснил вероятную смену позиции США по "Северному потоку — 2"
04:34В Приморье пьяный угонщик автобуса протаранил автомобили полиции
04:16Специалист рассказал, почему посторонним нельзя звонить с вашего телефона
04:10Эксперт рассказал о предельно допустимых скидках на гаджеты
03:44В Сколтехе рассказали о будущем вживляемых в человека чипов
03:32Россиянин поехал за наследством в Казахстан и оказался в психбольнице
03:20СК опубликовал репортаж о подростках, участвующих в незаконных акциях
03:17В Центробанке выступили за закрытие одной из программ льготной ипотеки
03:13Адвокат рассказал, как можно лишиться жилья и не узнать об этом
03:06Врач назвал причину побочных эффектов при вакцинации
03:00Найден весьма эффективный против COVID-19 препарат
02:54Дерматолог рассказала о проблеме, на которую указывают красные родинки
Лента новостейМолния