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В МИД пояснили, нужен ли сертификат о прививке от COVID для въездной визы
В МИД пояснили, нужен ли сертификат о прививке от COVID для въездной визы
Российские власти пока не приняли решение о необходимости сертификата о прививке от COVID-19 для получения въездной визы, заявил в интервью РИА Новости директор РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T10:29
2021-02-02T11:30
распространение коронавируса
россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские власти пока не приняли решение о необходимости сертификата о прививке от COVID-19 для получения въездной визы, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.Он отметил, что российские дипломатические представительства и консульские учреждения приступят к выдаче туристических виз незамедлительно после снятия правительством РФ ранее введенных временных ограничений на въезд из-за пандемии COVID-19. В ряде стран такая работа уже возобновлена."Решение о введении требования об обязательном предъявлении иностранными гражданами при оформлении российской визы сертификата о наличии прививок от COVID-19 не принято, в настоящее время российское законодательство такого предписания не содержит. Вместе с тем стоит иметь в виду, что рядом заинтересованных ведомств прорабатывается поручение президента РФ о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию от COVID-19 с использованием российских вакцин... Будут ли введены требования о предъявлении подобных сертификатов иностранными гражданами для въезда в Российскую Федерацию, пока неизвестно", - сказал Волынкин.Читайте полный текст интервью Ивана Волынкина &gt;&gt;Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество

В МИД пояснили, нужен ли сертификат о прививке от COVID для въездной визы

10:29 02.02.2021 (обновлено: 11:30 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрохожий у здания МИД РФ
Прохожий у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские власти пока не приняли решение о необходимости сертификата о прививке от COVID-19 для получения въездной визы, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.
Он отметил, что российские дипломатические представительства и консульские учреждения приступят к выдаче туристических виз незамедлительно после снятия правительством РФ ранее введенных временных ограничений на въезд из-за пандемии COVID-19. В ряде стран такая работа уже возобновлена.
"Решение о введении требования об обязательном предъявлении иностранными гражданами при оформлении российской визы сертификата о наличии прививок от COVID-19 не принято, в настоящее время российское законодательство такого предписания не содержит. Вместе с тем стоит иметь в виду, что рядом заинтересованных ведомств прорабатывается поручение президента РФ о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию от COVID-19 с использованием российских вакцин... Будут ли введены требования о предъявлении подобных сертификатов иностранными гражданами для въезда в Российскую Федерацию, пока неизвестно", - сказал Волынкин.
Читайте полный текст интервью Ивана Волынкина >>
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Общество
 
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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