https://ria.ru/20210202/viza-1595620985.html

В МИД пояснили, нужен ли сертификат о прививке от COVID для въездной визы

В МИД пояснили, нужен ли сертификат о прививке от COVID для въездной визы

Российские власти пока не приняли решение о необходимости сертификата о прививке от COVID-19 для получения въездной визы, заявил в интервью РИА Новости директор РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T10:29

2021-02-02T10:29

2021-02-02T11:30

распространение коронавируса

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские власти пока не приняли решение о необходимости сертификата о прививке от COVID-19 для получения въездной визы, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.Он отметил, что российские дипломатические представительства и консульские учреждения приступят к выдаче туристических виз незамедлительно после снятия правительством РФ ранее введенных временных ограничений на въезд из-за пандемии COVID-19. В ряде стран такая работа уже возобновлена."Решение о введении требования об обязательном предъявлении иностранными гражданами при оформлении российской визы сертификата о наличии прививок от COVID-19 не принято, в настоящее время российское законодательство такого предписания не содержит. Вместе с тем стоит иметь в виду, что рядом заинтересованных ведомств прорабатывается поручение президента РФ о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию от COVID-19 с использованием российских вакцин... Будут ли введены требования о предъявлении подобных сертификатов иностранными гражданами для въезда в Российскую Федерацию, пока неизвестно", - сказал Волынкин.Читайте полный текст интервью Ивана Волынкина >>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество