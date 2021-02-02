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В Британии умер столетний ветеран, собиравший средства для медиков
В Британии умер столетний ветеран, собиравший средства для медиков
Столетний британский ветеран сэр Томас Мур, собравший во время первого карантина в Великобритании более 32 миллионов фунтов стерлингов для помощи Национальной... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T19:25
2021-02-02T19:25
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ЛОНДОН, 2 фев – РИА Новости, Мария Табак. Столетний британский ветеран сэр Томас Мур, собравший во время первого карантина в Великобритании более 32 миллионов фунтов стерлингов для помощи Национальной службе здравоохранения (NHS), скончался от COVID-19, сообщила его семья.Ранее дочь Мура Ханна объявила, что отец госпитализирован с COVID-19.На официальной странице Мура в Twitter появилась фотография ветерана с датами "1920-2021".Когда ему было еще 99 лет, Мур поставил перед собой задачу обойти свой 25-метровый двор 100 раз до того, как ему исполнится 100 лет, и успешно справился с этой миссией. Изначально ветеран Второй мировой войны планировал собрать одну тысячу фунтов для помощи врачам, но его инициативу поддержали обычные граждане и знаменитости, благодаря чему были собраны миллионы фунтов. Позднее королева Великобритании Елизавета Вторая, которая сама ненамного младше Мура, посвятила ветерана в рыцари. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

В Британии умер столетний ветеран, собиравший средства для медиков

19:25 02.02.2021
 
© AP Photo / PA/Joe GiddensТомас Мур
Томас Мур - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© AP Photo / PA/Joe Giddens
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ЛОНДОН, 2 фев – РИА Новости, Мария Табак. Столетний британский ветеран сэр Томас Мур, собравший во время первого карантина в Великобритании более 32 миллионов фунтов стерлингов для помощи Национальной службе здравоохранения (NHS), скончался от COVID-19, сообщила его семья.

"С огромной печалью мы объявляем о смерти нашего дорогого отца, капитана сэра Тома Мура", - говорится в заявлении семьи.

Ранее дочь Мура Ханна объявила, что отец госпитализирован с COVID-19.
На официальной странице Мура в Twitter появилась фотография ветерана с датами "1920-2021".
Когда ему было еще 99 лет, Мур поставил перед собой задачу обойти свой 25-метровый двор 100 раз до того, как ему исполнится 100 лет, и успешно справился с этой миссией. Изначально ветеран Второй мировой войны планировал собрать одну тысячу фунтов для помощи врачам, но его инициативу поддержали обычные граждане и знаменитости, благодаря чему были собраны миллионы фунтов. Позднее королева Великобритании Елизавета Вторая, которая сама ненамного младше Мура, посвятила ветерана в рыцари.
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