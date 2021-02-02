Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210202/vesna-1595676525.html
В Екатеринбурге бельчонок предсказал позднюю весну
В Екатеринбурге бельчонок предсказал позднюю весну
Бельчонок Гилиан из екатеринбургского зоопарка предсказал в День сурка поздний приход весны. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:33
2021-02-02T14:57
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595676961_1:0:897:504_1920x0_80_0_0_53d1261641e43b8d4587c95b3e1a21cf.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Бельчонок Гилиан из екатеринбургского зоопарка предсказал в День сурка поздний приход весны.Обряд предсказания, какой будет погода весной, проводится в зоопарке уральской столицы ежегодно. Главным метеорологом зоосада долгое время была ежиха Пуговка, затем ее сменили еж Пых и енотовидная собака Тануки. В этом году погоду в прямом эфире на странице зоопарка в Instagram впервые предсказывал бельчонок Гилиан, перед которым поставили две миски с орешками и флажками с надписями "ранняя весна" и "поздняя весна".Сразу после того, как грызуну помогли забраться на стол, он быстро обнюхал обе миски и съел орех из той, которая символизировала приход поздней весны. "Успеем еще и на беговых лыжах покататься, и на сноуборде. Поздняя весна нас ждет", - констатировали сотрудники зоопарка.День сурка, который традиционно празднуется в США 2 февраля, — обычай предсказания погоды, завезенный в Новый свет немецкими переселенцами. Считается, что если зверек не видит своей тени и спокойно вылезает из норы, то весна будет ранней. Если сурок видит свою тень и прячется назад в нору, то по поверью зима продлится еще ровно шесть недель. Сейчас американцы относятся к предсказаниям сурков с иронией, а чаще с равнодушием. Практика показывает, что их пророчества сбываются в среднем лишь в половине случаев.
https://ria.ru/20210202/predskazanie-1595490801.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595676961_168:0:840:504_1920x0_80_0_0_ca6469ef22fb96f82a2c86b1d7c552ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша

В Екатеринбурге бельчонок предсказал позднюю весну

14:33 02.02.2021 (обновлено: 14:57 02.02.2021)
 
© @ekazoo.ru/InstagramБельчонок Гилиан из зоопарка Екатеринбурга предсказал позднюю весну. Кадр видео
Бельчонок Гилиан из зоопарка Екатеринбурга предсказал позднюю весну. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© @ekazoo.ru/Instagram
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Бельчонок Гилиан из екатеринбургского зоопарка предсказал в День сурка поздний приход весны.
Обряд предсказания, какой будет погода весной, проводится в зоопарке уральской столицы ежегодно. Главным метеорологом зоосада долгое время была ежиха Пуговка, затем ее сменили еж Пых и енотовидная собака Тануки. В этом году погоду в прямом эфире на странице зоопарка в Instagram впервые предсказывал бельчонок Гилиан, перед которым поставили две миски с орешками и флажками с надписями "ранняя весна" и "поздняя весна".
Сурок Фил из Панксатони, США. 2 февраля 2020 года - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
04:06
День сурка в США
Сразу после того, как грызуну помогли забраться на стол, он быстро обнюхал обе миски и съел орех из той, которая символизировала приход поздней весны. "Успеем еще и на беговых лыжах покататься, и на сноуборде. Поздняя весна нас ждет", - констатировали сотрудники зоопарка.
День сурка, который традиционно празднуется в США 2 февраля, — обычай предсказания погоды, завезенный в Новый свет немецкими переселенцами. Считается, что если зверек не видит своей тени и спокойно вылезает из норы, то весна будет ранней. Если сурок видит свою тень и прячется назад в нору, то по поверью зима продлится еще ровно шесть недель. Сейчас американцы относятся к предсказаниям сурков с иронией, а чаще с равнодушием. Практика показывает, что их пророчества сбываются в среднем лишь в половине случаев.
 
США
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:04В Нижнем Новгороде арестовали участника незаконной акции
15:04Посольство Латвии объяснило, что их дипломат делает на суде по Навальному
15:03Приезд дипломатов в суд снижает популярность Навального, считает эксперт
15:01Орегон декриминализировал хранение небольшого количества любых наркотиков
14:59"Он посмотрит интервью". Зеленский отказался ответить на вопрос о Путине
14:54Лавров допустил пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу
14:52Разработчик "Новичка" оценил способность США производить вещество
14:50"Фармасинтез" оценила ситуацию с производством вакцины "Спутник V"
14:49СМИ: США готовы начать диалог о снятии санкций с "Северного потока — 2"
14:48В Саратове продлили арест учительнице, обвиняемой в двойном убийстве
14:47В российских школах появятся советники по воспитанию
14:46Калининградец получил срок за надругательство над внучкой сожительницы
14:46Володин рассказал, почему Навальному нужно "посочувствовать вдвойне"
14:37Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах
14:37В ОДКБ оценили боеспособность коллективных сил после конфликта в Карабахе
14:33На рассмотрение дела Навального приехали представители 13 стран
14:31Прения сторон по делу Навального начнутся после перерыва
14:30Тимошенко попросила Раду уволить главу "Нафтогаза"
14:28Главу Росрыболовства Шестакова лишили статуса замминистра
14:25В Улан-Удэ подростки жестоко избили и ограбили журналиста
Лента новостейМолния