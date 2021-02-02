В Екатеринбурге бельчонок предсказал позднюю весну
14:33 02.02.2021 (обновлено: 14:57 02.02.2021)
© @ekazoo.ru/InstagramБельчонок Гилиан из зоопарка Екатеринбурга предсказал позднюю весну. Кадр видео
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Бельчонок Гилиан из екатеринбургского зоопарка предсказал в День сурка поздний приход весны.
Обряд предсказания, какой будет погода весной, проводится в зоопарке уральской столицы ежегодно. Главным метеорологом зоосада долгое время была ежиха Пуговка, затем ее сменили еж Пых и енотовидная собака Тануки. В этом году погоду в прямом эфире на странице зоопарка в Instagram впервые предсказывал бельчонок Гилиан, перед которым поставили две миски с орешками и флажками с надписями "ранняя весна" и "поздняя весна".
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Сразу после того, как грызуну помогли забраться на стол, он быстро обнюхал обе миски и съел орех из той, которая символизировала приход поздней весны. "Успеем еще и на беговых лыжах покататься, и на сноуборде. Поздняя весна нас ждет", - констатировали сотрудники зоопарка.
День сурка, который традиционно празднуется в США 2 февраля, — обычай предсказания погоды, завезенный в Новый свет немецкими переселенцами. Считается, что если зверек не видит своей тени и спокойно вылезает из норы, то весна будет ранней. Если сурок видит свою тень и прячется назад в нору, то по поверью зима продлится еще ровно шесть недель. Сейчас американцы относятся к предсказаниям сурков с иронией, а чаще с равнодушием. Практика показывает, что их пророчества сбываются в среднем лишь в половине случаев.