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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595766369.html
Ле Пен призвала к сотрудничеству с Россией по вакцине "Спутник V"
Ле Пен призвала к сотрудничеству с Россией по вакцине "Спутник V"
Лидер правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен после подтверждения эффективности и безопасности российской вакцины от COVID-19 "Спутник РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T22:40
2021-02-02T22:40
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
марин ле пен
здоровье - общество
ангела меркель
франция
германия
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ПАРИЖ, 2 фев – РИА Новости. Лидер правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен после подтверждения эффективности и безопасности российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" призвала сотрудничать с Россией, чтобы у французских граждан была возможность получить препарат.Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала хорошими данные по российской вакцине от коронавируса "Спутник" V, обнародованные в журнале Lancet. Она напомнила о своем заявлении, что считает возможным сотрудничество, но подчеркивала необходимость одобрения вакцины в EMA.В понедельник официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь не исключил, что российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" может быть предложена французам, если европейский и французский регуляторы подтвердят безопасность и эффективность препарата.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, марин ле пен, здоровье - общество, ангела меркель, франция, германия, в мире

Ле Пен призвала к сотрудничеству с Россией по вакцине "Спутник V"

22:40 02.02.2021
 
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкВакцина от COVID-19 "Гам Ковид Вак" (Спутник V)
Вакцина от COVID-19 Гам Ковид Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Sputnik / Тимур Батыршин
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ПАРИЖ, 2 фев – РИА Новости. Лидер правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен после подтверждения эффективности и безопасности российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" призвала сотрудничать с Россией, чтобы у французских граждан была возможность получить препарат.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

"Теперь, когда эффективность российской вакцины Sputnik V больше не вызывает сомнений, она может стать помощью в борьбе с пандемией. Давайте работать в духе взаимопонимания с Россией и не допускать, чтобы антироссийская идеология разрушила возможность вакцинировать наших граждан", - написала Ле Пен на своей странице в Twitter.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала хорошими данные по российской вакцине от коронавируса "Спутник" V, обнародованные в журнале Lancet. Она напомнила о своем заявлении, что считает возможным сотрудничество, но подчеркивала необходимость одобрения вакцины в EMA.
В понедельник официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь не исключил, что российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" может быть предложена французам, если европейский и французский регуляторы подтвердят безопасность и эффективность препарата.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияМарин Ле ПенЗдоровье - ОбществоАнгела МеркельФранцияГерманияВ мире
 
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