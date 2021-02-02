https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595766369.html

Ле Пен призвала к сотрудничеству с Россией по вакцине "Спутник V"

Ле Пен призвала к сотрудничеству с Россией по вакцине "Спутник V"

Лидер правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен после подтверждения эффективности и безопасности российской вакцины от COVID-19 "Спутник РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T22:40

2021-02-02T22:40

2021-02-02T22:40

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

марин ле пен

здоровье - общество

ангела меркель

франция

германия

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ПАРИЖ, 2 фев – РИА Новости. Лидер правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен после подтверждения эффективности и безопасности российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" призвала сотрудничать с Россией, чтобы у французских граждан была возможность получить препарат.Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала хорошими данные по российской вакцине от коронавируса "Спутник" V, обнародованные в журнале Lancet. Она напомнила о своем заявлении, что считает возможным сотрудничество, но подчеркивала необходимость одобрения вакцины в EMA.В понедельник официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь не исключил, что российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" может быть предложена французам, если европейский и французский регуляторы подтвердят безопасность и эффективность препарата.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, марин ле пен, здоровье - общество, ангела меркель, франция, германия, в мире