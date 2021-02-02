Ле Пен призвала к сотрудничеству с Россией по вакцине "Спутник V"
© Sputnik / Тимур Батыршин
ПАРИЖ, 2 фев – РИА Новости. Лидер правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен после подтверждения эффективности и безопасности российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" призвала сотрудничать с Россией, чтобы у французских граждан была возможность получить препарат.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
"Теперь, когда эффективность российской вакцины Sputnik V больше не вызывает сомнений, она может стать помощью в борьбе с пандемией. Давайте работать в духе взаимопонимания с Россией и не допускать, чтобы антироссийская идеология разрушила возможность вакцинировать наших граждан", - написала Ле Пен на своей странице в Twitter.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала хорошими данные по российской вакцине от коронавируса "Спутник" V, обнародованные в журнале Lancet. Она напомнила о своем заявлении, что считает возможным сотрудничество, но подчеркивала необходимость одобрения вакцины в EMA.
В понедельник официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь не исключил, что российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" может быть предложена французам, если европейский и французский регуляторы подтвердят безопасность и эффективность препарата.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19