В Ленинградской области закончилась вакцина от коронавируса
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавирусной инфекции Sputnik V
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Вакцина от коронавируса закончилась в Ленинградской области, новые поставки ожидаются на следующей неделе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Мы закончили первый этап вакцинации. Все 10 тысяч доз вакцины, которые мы получили по первому этапу, мы использовали. У нас открыто 29 отделений для вакцинации…У нас подготовлено 20 автомобилей, где мы можем поводить вакцинацию. У нас сегодня только одна проблема – у нас нет вакцин. К сожалению, нам сорвали график получения вакцин на прошлой неделе и на этой неделе. Мы рассчитываем, что со следующей недели мы начнем получать вакцину", - сказал он в эфире телеканале "Россия-24".
Дрозденко отметил, что регион готов к вакцинации на 100 процентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.