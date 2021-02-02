В Ленинградской области закончилась вакцина от коронавируса

"Мы закончили первый этап вакцинации. Все 10 тысяч доз вакцины, которые мы получили по первому этапу, мы использовали. У нас открыто 29 отделений для вакцинации…У нас подготовлено 20 автомобилей, где мы можем поводить вакцинацию. У нас сегодня только одна проблема – у нас нет вакцин. К сожалению, нам сорвали график получения вакцин на прошлой неделе и на этой неделе. Мы рассчитываем, что со следующей недели мы начнем получать вакцину", - сказал он в эфире телеканале "Россия-24".