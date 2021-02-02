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"Фармасинтез" оценила ситуацию с производством вакцины "Спутник V"
"Фармасинтез" оценила ситуацию с производством вакцины "Спутник V"
Группа "Фармасинтез" рассчитывает во втором квартале этого года получить разрешение на производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", и к концу... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:50
2021-02-02T14:50
2021-02-02T14:50
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Группа "Фармасинтез" рассчитывает во втором квартале этого года получить разрешение на производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", и к концу года сможет выпускать на своем предприятии в Санкт-Петербурге более 4 миллионов доз вакцины ежемесячно, рассказал директор по развитию биотехнологического направления компании Николай Голуб."Учитывая те мощности производственные, которые были заложены на нашем питерском предприятии, мы ожидаем, что к концу года мы смогли бы производить более 4 миллионов доз вакцины ("Спутник V" - ред.) ежемесячно", - сказал Голуб в эфире телеканала "Доктор".По его словам, компания рассчитывает получить разрешение на производство вакцины во втором квартале этого года и приступить к промышленному выпуску на российский рынок в конце второго - начале третьего квартала."Сейчас у нас запланирован выпуск валидационных серий, которые будут отправлены на контроль качества в центр Гамалеи, и именно центр Гамалеи будет принимать решение о включении нашей компании, нашей площадки в регистрационное удостоверение данной вакцины. Мы ожидаем, что во втором квартале этого года все регистрационные процедуры пройдут", - сказал Голуб."Наша компания и другие производители российские, которые подключились к этому проекту, исходно производили рекомбинантные белки, и вот те технологии, то оборудование, те компетенции - они очень хорошо легли, очень были комплементарны той технологии, которую заложил в платформу центр Гамалеи для создания данной вакцины", - отметил он.Группа "Фармасинтез" была основана в 1997 году. Она занимается разработкой и производством препаратов в таких областях, как туберкулез, ВИЧ, онкология, сахарный диабет и гепатит. Портфель препаратов насчитывает более 170 наименований. "Фармасинтез" имеет пять производственных площадок - в Санкт-Петербурге, Иркутске, Уссурийске, Тюмени и Братске.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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2021-02-02T14:50
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, братск, иркутск, тюмень, экономика
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Группа "Фармасинтез" рассчитывает во втором квартале этого года получить разрешение на производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V
", и к концу года сможет выпускать на своем предприятии в Санкт-Петербурге
более 4 миллионов доз вакцины ежемесячно, рассказал директор по развитию биотехнологического направления компании Николай Голуб.
"Учитывая те мощности производственные, которые были заложены на нашем питерском предприятии, мы ожидаем, что к концу года мы смогли бы производить более 4 миллионов доз вакцины ("Спутник V" - ред.) ежемесячно", - сказал Голуб в эфире телеканала "Доктор".
По его словам, компания рассчитывает получить разрешение на производство вакцины во втором квартале этого года и приступить к промышленному выпуску на российский рынок в конце второго - начале третьего квартала.
"Сейчас у нас запланирован выпуск валидационных серий, которые будут отправлены на контроль качества в центр Гамалеи, и именно центр Гамалеи будет принимать решение о включении нашей компании, нашей площадки в регистрационное удостоверение данной вакцины. Мы ожидаем, что во втором квартале этого года все регистрационные процедуры пройдут", - сказал Голуб.
"Наша компания и другие производители российские, которые подключились к этому проекту, исходно производили рекомбинантные белки, и вот те технологии, то оборудование, те компетенции - они очень хорошо легли, очень были комплементарны той технологии, которую заложил в платформу центр Гамалеи для создания данной вакцины", - отметил он.
Группа "Фармасинтез" была основана в 1997 году. Она занимается разработкой и производством препаратов в таких областях, как туберкулез, ВИЧ, онкология, сахарный диабет и гепатит. Портфель препаратов насчитывает более 170 наименований. "Фармасинтез" имеет пять производственных площадок - в Санкт-Петербурге, Иркутске, Уссурийске, Тюмени и Братске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.