https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595680224.html

"Фармасинтез" оценила ситуацию с производством вакцины "Спутник V"

"Фармасинтез" оценила ситуацию с производством вакцины "Спутник V"

Группа "Фармасинтез" рассчитывает во втором квартале этого года получить разрешение на производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", и к концу... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T14:50

2021-02-02T14:50

2021-02-02T14:50

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

братск

иркутск

тюмень

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594636901_0:519:2718:2048_1920x0_80_0_0_55aa78de577dc8b81b9ebd8b27553ca4.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Группа "Фармасинтез" рассчитывает во втором квартале этого года получить разрешение на производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", и к концу года сможет выпускать на своем предприятии в Санкт-Петербурге более 4 миллионов доз вакцины ежемесячно, рассказал директор по развитию биотехнологического направления компании Николай Голуб."Учитывая те мощности производственные, которые были заложены на нашем питерском предприятии, мы ожидаем, что к концу года мы смогли бы производить более 4 миллионов доз вакцины ("Спутник V" - ред.) ежемесячно", - сказал Голуб в эфире телеканала "Доктор".По его словам, компания рассчитывает получить разрешение на производство вакцины во втором квартале этого года и приступить к промышленному выпуску на российский рынок в конце второго - начале третьего квартала."Сейчас у нас запланирован выпуск валидационных серий, которые будут отправлены на контроль качества в центр Гамалеи, и именно центр Гамалеи будет принимать решение о включении нашей компании, нашей площадки в регистрационное удостоверение данной вакцины. Мы ожидаем, что во втором квартале этого года все регистрационные процедуры пройдут", - сказал Голуб."Наша компания и другие производители российские, которые подключились к этому проекту, исходно производили рекомбинантные белки, и вот те технологии, то оборудование, те компетенции - они очень хорошо легли, очень были комплементарны той технологии, которую заложил в платформу центр Гамалеи для создания данной вакцины", - отметил он.Группа "Фармасинтез" была основана в 1997 году. Она занимается разработкой и производством препаратов в таких областях, как туберкулез, ВИЧ, онкология, сахарный диабет и гепатит. Портфель препаратов насчитывает более 170 наименований. "Фармасинтез" имеет пять производственных площадок - в Санкт-Петербурге, Иркутске, Уссурийске, Тюмени и Братске.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

братск

иркутск

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-02-02T14:50 true PT3M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, братск, иркутск, тюмень, экономика