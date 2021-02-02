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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595599203.html
Главный терапевт Минздрава рассказала о побочных эффектах вакцинации
Главный терапевт Минздрава рассказала о побочных эффектах вакцинации
В первые дни после прививки от коронавируса следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы, заявила в эфире "Первого канала" главный внештатный терапевт... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T02:28
2021-02-02T09:41
распространение коронавируса
оксана драпкина (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В первые дни после прививки от коронавируса следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы, заявила в эфире "Первого канала" главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.По ее словам, обычно побочные эффекты сохраняются в течение первых суток с момента введения вакцины, поэтому повода для опасения нет."Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться небольшим ознобом", — подчеркнула Драпкина.Врач уточнила, что очень редко после вакцинации у людей поднимается температура выше 39 градусов."Чаще всего это до 38, если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола или, если чуть ниже, чем 38, но плохо переносится", — пояснила она.Драпкина подчеркнула, что в таких случаях "не нужно никуда бежать" за помощью.Сейчас россиянам доступен "Спутник V" — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Ее создали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в августе.Помимо России, препарат уже получил одобрение регуляторов в Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации в ЕС и ВОЗ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Главный терапевт Минздрава рассказала о побочных эффектах вакцинации

02:28 02.02.2021 (обновлено: 09:41 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМассовая вакцинация от COVID-19 в России
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В первые дни после прививки от коронавируса следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы, заявила в эфире "Первого канала" главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
По ее словам, обычно побочные эффекты сохраняются в течение первых суток с момента введения вакцины, поэтому повода для опасения нет.
"Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться небольшим ознобом", — подчеркнула Драпкина.
Врач уточнила, что очень редко после вакцинации у людей поднимается температура выше 39 градусов.
"Чаще всего это до 38, если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола или, если чуть ниже, чем 38, но плохо переносится", — пояснила она.
Драпкина подчеркнула, что в таких случаях "не нужно никуда бежать" за помощью.
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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Сейчас россиянам доступен "Спутник V" — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Ее создали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в августе.
Помимо России, препарат уже получил одобрение регуляторов в Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации в ЕС и ВОЗ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаОксана Драпкина (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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