https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595599203.html
Главный терапевт Минздрава рассказала о побочных эффектах вакцинации
Главный терапевт Минздрава рассказала о побочных эффектах вакцинации
В первые дни после прививки от коронавируса следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы, заявила в эфире "Первого канала" главный внештатный терапевт... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T02:28
2021-02-02T02:28
2021-02-02T09:41
распространение коронавируса
оксана драпкина (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В первые дни после прививки от коронавируса следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы, заявила в эфире "Первого канала" главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.По ее словам, обычно побочные эффекты сохраняются в течение первых суток с момента введения вакцины, поэтому повода для опасения нет."Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться небольшим ознобом", — подчеркнула Драпкина.Врач уточнила, что очень редко после вакцинации у людей поднимается температура выше 39 градусов."Чаще всего это до 38, если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола или, если чуть ниже, чем 38, но плохо переносится", — пояснила она.Драпкина подчеркнула, что в таких случаях "не нужно никуда бежать" за помощью.Сейчас россиянам доступен "Спутник V" — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Ее создали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в августе.Помимо России, препарат уже получил одобрение регуляторов в Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации в ЕС и ВОЗ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210130/vaktsina-1595231947.html
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Как Россия пережила год пандемии
Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru.
2021-02-02T02:28
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
В первые дни после прививки от коронавируса
следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы, заявила в эфире "Первого канала
" главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина
.
По ее словам, обычно побочные эффекты сохраняются в течение первых суток с момента введения вакцины, поэтому повода для опасения нет.
"Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться небольшим ознобом", — подчеркнула Драпкина.
Врач уточнила, что очень редко после вакцинации у людей поднимается температура выше 39 градусов.
"Чаще всего это до 38, если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола или, если чуть ниже, чем 38, но плохо переносится", — пояснила она.
Драпкина подчеркнула, что в таких случаях "не нужно никуда бежать" за помощью.
Сейчас россиянам доступен "Спутник V" — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Ее создали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в августе.
Помимо России, препарат уже получил одобрение регуляторов в Белоруссии, Аргентине
, ОАЭ
, Венгрии, Сербии
, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле
, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации в ЕС и ВОЗ
.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.