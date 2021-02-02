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https://ria.ru/20210202/ukraina-1595664977.html
В Совфеде рассказали, как долго США будут помогать Киеву
В Совфеде рассказали, как долго США будут помогать Киеву
США намерены помогать Украине до тех пор, пока она борется с так называемой "российской агрессией", в противном случае Киеву напомнят о проблемах с коррупцией в РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T13:48
2021-02-02T13:48
дмитрий кулеба
энтони блинкен
константин косачев
сша
украина
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. США намерены помогать Украине до тех пор, пока она борется с так называемой "российской агрессией", в противном случае Киеву напомнят о проблемах с коррупцией в стране, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с украинским визави Дмитрием Кулебой пообещал активную экономическую и военную поддержку Украине.К тому же госсекретарь не случайно подчеркнул мощную двухпартийную поддержку Украины со стороны США, тем самым подчеркивая преемственность данного курса, который определялся во многом не в Белом доме, а на Капитолии, добавил политик."Однако это признание показывает, в том числе, что пространства для маневра у самого Блинкена не так уж много. Поэтому когда украинский министр по итогам разговора с американским коллегой радостно провозгласил "новый день" в отношениях двух стран, он явно погорячился: не прозвучало абсолютно ничего нового, выходящего за рамки банальных заверений в готовности помогать Киеву, пока он воюет "с Россией", в реальности убивая собственных сограждан на Донбассе. Вашингтону нужна картинка "российской агрессии", и украинские власти обязаны ее демонстрировать по поводу и без", - подчеркнул Косачев.При этом если возникнут просьбы о помощи посерьезнее, "на этот случай госсекретарь сразу же ткнул собеседника в важность прогресса в борьбе с коррупцией и в реализации экономических реформ", напомнил законодатель. То есть, все будет зависеть от того, насколько послушными окажутся украинские власти в реализации своей внутренней политики, полагает Косачев.В этой связи он напомнил, как именно президент США Джо Байден понимает борьбу с коррупцией на Украине. В СМИ в свое время цитировали его хвастливые слова о том, как, будучи еще вице-президентом, он предъявил ультиматум тогдашним киевским властям, что они не получат финансовой помощи от Вашингтона, если не снимут генпрокурора страны. "И вот теперь, когда Блинкен говорит Кулебе, что США "уделяют приоритетное внимание суверенитету … Украины", это звучит откровенно комично", - заключил политик.
https://ria.ru/20210202/ukraina-1595657737.html
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дмитрий кулеба, энтони блинкен, константин косачев, сша, украина, в мире

В Совфеде рассказали, как долго США будут помогать Киеву

13:48 02.02.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина с флагом Украины у посольства США в Киеве
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. США намерены помогать Украине до тех пор, пока она борется с так называемой "российской агрессией", в противном случае Киеву напомнят о проблемах с коррупцией в стране, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с украинским визави Дмитрием Кулебой пообещал активную экономическую и военную поддержку Украине.

"В этом нет ничего нового, учитывая ту роль, которую Вашингтон отводит своему очередному "форпосту" на постсоветском пространстве – сохранять напряженность на российских границах, как и сам миф о "российской агрессии", - написал сенатор в фейсбуке.

К тому же госсекретарь не случайно подчеркнул мощную двухпартийную поддержку Украины со стороны США, тем самым подчеркивая преемственность данного курса, который определялся во многом не в Белом доме, а на Капитолии, добавил политик.
Первое выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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МИД Украины заявил, что Блинкен пообещал поставки летального оружия Киеву
"Однако это признание показывает, в том числе, что пространства для маневра у самого Блинкена не так уж много. Поэтому когда украинский министр по итогам разговора с американским коллегой радостно провозгласил "новый день" в отношениях двух стран, он явно погорячился: не прозвучало абсолютно ничего нового, выходящего за рамки банальных заверений в готовности помогать Киеву, пока он воюет "с Россией", в реальности убивая собственных сограждан на Донбассе. Вашингтону нужна картинка "российской агрессии", и украинские власти обязаны ее демонстрировать по поводу и без", - подчеркнул Косачев.
При этом если возникнут просьбы о помощи посерьезнее, "на этот случай госсекретарь сразу же ткнул собеседника в важность прогресса в борьбе с коррупцией и в реализации экономических реформ", напомнил законодатель. То есть, все будет зависеть от того, насколько послушными окажутся украинские власти в реализации своей внутренней политики, полагает Косачев.
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Эксперт прокомментировал решение США о помощи Украине
В этой связи он напомнил, как именно президент США Джо Байден понимает борьбу с коррупцией на Украине. В СМИ в свое время цитировали его хвастливые слова о том, как, будучи еще вице-президентом, он предъявил ультиматум тогдашним киевским властям, что они не получат финансовой помощи от Вашингтона, если не снимут генпрокурора страны. "И вот теперь, когда Блинкен говорит Кулебе, что США "уделяют приоритетное внимание суверенитету … Украины", это звучит откровенно комично", - заключил политик.
 
Дмитрий КулебаЭнтони БлинкенКонстантин КосачевСШАУкраинаВ мире
 
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