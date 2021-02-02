https://ria.ru/20210202/ukraina-1595657737.html

МИД Украины заявил, что Блинкен пообещал поставки летального оружия Киеву

МИД Украины заявил, что Блинкен пообещал поставки летального оружия Киеву

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу в готовности Вашингтона предоставлять Киеву летальное оружие,... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T13:19

2021-02-02T13:19

2021-02-02T13:19

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КИЕВ, 2 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу в готовности Вашингтона предоставлять Киеву летальное оружие, заявил МИД Украины во вторник.В понедельник Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с Блинкеном, в ходе которого стороны договорились сделать более амбициозным стратегическое партнерство между странами."Энтони Блинкен заверил Дмитрия Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия", - говорится в сообщении.По данным ведомства, стороны также обсудили углубление сотрудничества в сфере политики безопасности, торгово-экономической и инвестиционных сферах, а также противодействия пандемии коронавируса."Собеседники обсудили перспективы контактов на всех уровнях, включая наивысший, и подтвердили взаимное приглашение осуществить рабочие визиты, когда обстоятельства и ограничения пандемии COVID-19 это позволят", - сообщил украинский МИД.Ранее Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на продолжение со стороны США поставок вооружения на Украину после вступления Джо Байдена в должность президента. Согласно данным Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) при американском минобороны, США в 2020 году поставили на Украину военную продукцию на рекордную сумму в 510,6 миллиона долларов.Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений Украине, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия Украине извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявлял РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений Украине.Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. В 2018 году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210131/ukraina-1595365037.html

https://ria.ru/20210202/ukraina-1595629555.html

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энтони блинкен, мид украины, сша, украина, в мире