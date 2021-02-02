https://ria.ru/20210202/ukraina-1595614627.html

Эксперт прокомментировал решение США о помощи Украине

Эксперт прокомментировал решение США о помощи Украине

Помощь Украине от США не представляет собой ничего нового и вряд ли приведет к вступлению страны в НАТО или ЕС, однако может стать дополнительным раздражающим... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T09:44

2021-02-02T09:44

2021-02-02T09:44

владимир батюк

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Помощь Украине от США не представляет собой ничего нового и вряд ли приведет к вступлению страны в НАТО или ЕС, однако может стать дополнительным раздражающим фактором в отношениях между Вашингтоном и Москвой, полагает российский эксперт, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал Киеву активную экономическую и военную помощь. Блинкен заявил, что США "уделяют приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины". Обсуждалось и "дипломатическое решение вопроса о российской агрессии на востоке Украины и в Крыму". Запад и Киев обвиняют РФ во вмешательстве в дела Украины, Москва эти обвинения отвергает, а Крым, который Украина считает своей временно оккупированной территорией, воссоединился с РФ после проведенного на полуострове референдума, и этот вопрос, как заявили в РФ, "закрыт окончательно"."Ничего нового Блинкен не сказал, поддержку Украине оказывает уже третья американская администрация подряд, так что это традиционная политика США, начиная с Барака Обамы. Вряд ли эта американская поддержка приведет к вступлению Украины в НАТО или Евросоюз, но это сохранится в качестве дополнительного раздражения в американо-российских отношениях", - сказал Батюк РИА Новости.По его мнению, украинские политики могут постараться вновь поднять тему Крыма, но "сомнительно, что это приведет к каким-то политическим результатам".При этом эксперт указал, что американская поддержка в адрес Украины вряд ли будет масштабной. "Вряд ли это приведет к какому-то всплеску расходов США – скорее всего, сохранятся те оборонные программы, которые были приняты предыдущими администрациями – по оказанию очень умеренной и незначительной военной помощи Украине", - пояснил он.Сенат США ранее утвердил Блинкена на должность госсекретаря. Во время президентской кампании Байдена Блинкен был его главным советником по вопросам внешней политики. Ранее Кулеба поздравил Блинкена с избранием на должность госсекретаря США и выразил надежду на дальнейшее усиление стратегического партнерства Украины и США.

https://ria.ru/20210131/ukraina-1595365037.html

https://ria.ru/20210201/ukraina-1595594250.html

сша

украина

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владимир батюк, дмитрий кулеба, сша, украина, в мире