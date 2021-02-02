https://ria.ru/20210202/uchitelya-1595703128.html
Путин поблагодарил учителей, взявших на себя допнагрузку из-за пандемии
Путин поблагодарил учителей, взявших на себя допнагрузку из-за пандемии
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских учителей, которые в период пандемии коронавируса взяли на себя дополнительную нагрузку. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:29
2021-02-02T16:29
2021-02-02T16:29
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских учителей, которые в период пандемии коронавируса взяли на себя дополнительную нагрузку."Хочу сказать спасибо и вам, и всем преподавателям за работу в это сложное время. Прекрасно понимаю, какую серьезную дополнительную нагрузку вы на себя взяли", - сказал Путин на встрече с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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