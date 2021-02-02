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В Саратове продлили арест учительнице, обвиняемой в двойном убийстве
В Саратове продлили арест учительнице, обвиняемой в двойном убийстве
Волжский районный суд Саратова продлил до 29 марта срок ареста учителя физкультуры Елены Щеренко, обвиняемой в убийстве знакомой и ее четырехлетней дочери,... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:48
2021-02-02T14:48
2021-02-02T14:48
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САРАТОВ, 2 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Волжский районный суд Саратова продлил до 29 марта срок ареста учителя физкультуры Елены Щеренко, обвиняемой в убийстве знакомой и ее четырехлетней дочери, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Вечером 29 ноября в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове были обнаружены тела 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. По делу задержали 53-летнюю местную жительницу, которая, по версии следствия, пришла в гости, в ходе ссоры зарезала хозяйку квартиры и ее дочь, похитила ювелирные украшения и банковскую карту и сняла с нее 70 тысяч рублей. СК предъявил ей обвинение. По решению суда Щеренко поместили в СИЗО.Источник РИА Новости в силовых структурах ранее уточнил, что фигурантка дела является учителем физкультуры в местном лицее, тренером по армрестлингу, имеет звание мастера спорта по гимнастике, а в 1999-2013 годах была заместителем декана по воспитательной работе в Саратовском государственном техническом университете.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия