https://ria.ru/20210202/uchitel-1595665590.html

Российских учителей не будут принуждать вести соцсети

Российских учителей не будут принуждать вести соцсети

Российский учителей не собираются принуждать вести социальные сети или требовать отчетности по ним, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T13:50

2021-02-02T13:50

2021-02-02T13:50

россия

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский учителей не собираются принуждать вести социальные сети или требовать отчетности по ним, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.Он отметил, что в социальных сетях зарегистрировано много педагогов, они ведут страницы о своей жизни, профессии, хотят быть интересными своим ученикам и понятными для родителей и общества."ТопБлог" – это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей", в котором каждому дают шанс стать популярным блогером. В этом году в конкурсе появились новые направления - "Про образование" и "Медиасотня РДШ". Они помогут освоить навыки ведения сообществ в соцсетях и развить личный бренд. Участниками направления "ПРО образование" могут стать учителя, воспитатели детсадов, сотрудники региональных министерств, преподаватели колледжей и родители учеников.

https://ria.ru/20210202/uchitel-1595657092.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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