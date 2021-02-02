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Российских учителей не будут принуждать вести соцсети
Российских учителей не будут принуждать вести соцсети
Российский учителей не собираются принуждать вести социальные сети или требовать отчетности по ним, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T13:50
2021-02-02T13:50
2021-02-02T13:50
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский учителей не собираются принуждать вести социальные сети или требовать отчетности по ним, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.Он отметил, что в социальных сетях зарегистрировано много педагогов, они ведут страницы о своей жизни, профессии, хотят быть интересными своим ученикам и понятными для родителей и общества."ТопБлог" – это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей", в котором каждому дают шанс стать популярным блогером. В этом году в конкурсе появились новые направления - "Про образование" и "Медиасотня РДШ". Они помогут освоить навыки ведения сообществ в соцсетях и развить личный бренд. Участниками направления "ПРО образование" могут стать учителя, воспитатели детсадов, сотрудники региональных министерств, преподаватели колледжей и родители учеников.
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россия, общество
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Российский учителей не собираются принуждать вести социальные сети или требовать отчетности по ним, заявил первый заместитель министра просвещения РФ
Дмитрий Глушко.
Он отметил, что в социальных сетях зарегистрировано много педагогов, они ведут страницы о своей жизни, профессии, хотят быть интересными своим ученикам и понятными для родителей и общества.
"Поэтому это абсолютно добровольная история. Мы можем только приветствовать творчество. Не будет никакой отчетности, не будет никакого принуждения. Наоборот, мы считаем, что это новая возможность стать понятными и интересными и самим чему-то учиться новому для педагогов, которые этого захотят", - ответил Глушко в ходе эфира проекта "ТопБЛОГ" на вопрос о том, не станут ли соцсети новой нагрузкой для учителей и не придется ли им отчитываться за ведение аккаунтов.
"ТопБлог" – это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей", в котором каждому дают шанс стать популярным блогером. В этом году в конкурсе появились новые направления - "Про образование" и "Медиасотня РДШ". Они помогут освоить навыки ведения сообществ в соцсетях и развить личный бренд. Участниками направления "ПРО образование" могут стать учителя, воспитатели детсадов, сотрудники региональных министерств, преподаватели колледжей и родители учеников.