https://ria.ru/20210202/uchitel-1595651705.html
Путин пообщается с финалистами конкурса "Учитель года"
Путин пообщается с финалистами конкурса "Учитель года"
Президент РФ Владимир Путин во вторник пообщается с финалистами конкурса "Учитель года" и проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:49
2021-02-02T12:49
2021-02-02T13:13
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник пообщается с финалистами конкурса "Учитель года" и проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Президент сегодня встретится с лауреатом всероссийского конкурса "Учитель года" в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что это очень значимый конкурс для всех педагогов, и сегодня "в свободном режиме Путин пообщается" с ними.Также, по его словам, у президента запланировано несколько непубличных встреч и международный телефонный разговор во второй половине дня.
https://sn.ria.ru/20210128/uchitelya-1594923628.html
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