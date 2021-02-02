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Путин пообщается с финалистами конкурса "Учитель года"
Путин пообщается с финалистами конкурса "Учитель года"
Президент РФ Владимир Путин во вторник пообщается с финалистами конкурса "Учитель года" и проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:49
2021-02-02T13:13
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник пообщается с финалистами конкурса "Учитель года" и проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Президент сегодня встретится с лауреатом всероссийского конкурса "Учитель года" в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что это очень значимый конкурс для всех педагогов, и сегодня "в свободном режиме Путин пообщается" с ними.Также, по его словам, у президента запланировано несколько непубличных встреч и международный телефонный разговор во второй половине дня.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество

Путин пообщается с финалистами конкурса "Учитель года"

12:49 02.02.2021 (обновлено: 13:13 02.02.2021)
 
© Фото : VK/Администрация Волгоградской областивсероссийский конкурс "Учитель года России-2020" в Волгограде
всероссийский конкурс Учитель года России-2020 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Фото : VK/Администрация Волгоградской области
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник пообщается с финалистами конкурса "Учитель года" и проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президент сегодня встретится с лауреатом всероссийского конкурса "Учитель года" в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что это очень значимый конкурс для всех педагогов, и сегодня "в свободном режиме Путин пообщается" с ними.
Также, по его словам, у президента запланировано несколько непубличных встреч и международный телефонный разговор во второй половине дня.
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
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