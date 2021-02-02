https://ria.ru/20210202/uchitel-1595651705.html

Путин пообщается с финалистами конкурса "Учитель года"

Путин пообщается с финалистами конкурса "Учитель года"

Президент РФ Владимир Путин во вторник пообщается с финалистами конкурса "Учитель года" и проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:49

2021-02-02T12:49

2021-02-02T13:13

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник пообщается с финалистами конкурса "Учитель года" и проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Президент сегодня встретится с лауреатом всероссийского конкурса "Учитель года" в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что это очень значимый конкурс для всех педагогов, и сегодня "в свободном режиме Путин пообщается" с ними.Также, по его словам, у президента запланировано несколько непубличных встреч и международный телефонный разговор во второй половине дня.

https://sn.ria.ru/20210128/uchitelya-1594923628.html

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2021

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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество