https://ria.ru/20210202/ubiystvo-1595619928.html
Житель Подмосковья ответит в суде за убийство агрессивной тещи
Житель Подмосковья ответит в суде за убийство агрессивной тещи
Жителя Пушкина, который в состоянии аффекта задушил свою тещу, ждет суд, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T10:23
2021-02-02T10:23
2021-02-02T10:23
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
пушкин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_0:122:2496:1526_1920x0_80_0_0_0ca3a07d3fe4416e5182a1ba8c6b58db.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Жителя Пушкина, который в состоянии аффекта задушил свою тещу, ждет суд, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, 60-летний мужчина и его семья жили вместе с убитой на протяжении 10 лет. Следствие установило, что теща вела себя агрессивно, унижала членов семьи и вела себя аморально по отношению к своим родственникам.В ноябре 2020 года мужчина вернулся домой после работы, "чему предшествовала рабочая неделя с повышенной нагрузкой". В квартире в это время находился его сын, имеющий инвалидность и тяжелое заболевание, что, как отметила Врадий, усиливало психическую нагрузку.Обвиняемому провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что мужчина совершил убийство "в состоянии остро возникшего эмоционального возбуждения достигшего степени аффекта".Сейчас дело с утвержденным обвинением передано в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20210201/popytka-1595515372.html
https://ria.ru/20210201/sud-1595436655.html
россия
пушкин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_150:0:2347:1648_1920x0_80_0_0_f3c09575c2479d6d595f45e7ef2adf33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), пушкин, происшествия
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Жителя Пушкина
, который в состоянии аффекта задушил свою тещу, ждет суд, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК
РФ Ольга Врадий
.
По ее словам, 60-летний мужчина и его семья жили вместе с убитой на протяжении 10 лет. Следствие установило, что теща вела себя агрессивно, унижала членов семьи и вела себя аморально по отношению к своим родственникам.
В ноябре 2020 года мужчина вернулся домой после работы, "чему предшествовала рабочая неделя с повышенной нагрузкой". В квартире в это время находился его сын, имеющий инвалидность и тяжелое заболевание, что, как отметила Врадий, усиливало психическую нагрузку.
"В ходе очередной конфликтной ситуации, произошедшей между ним и родственницей, которая беспричинно стала оттягивать мужчине уши, причиняя тем самым ему физическую боль, он задушил ее", - подчеркнула Врадий.
Обвиняемому провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что мужчина совершил убийство "в состоянии остро возникшего эмоционального возбуждения достигшего степени аффекта".
Сейчас дело с утвержденным обвинением передано в суд для рассмотрения по существу.