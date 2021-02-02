https://ria.ru/20210202/ubiystvo-1595619928.html

Житель Подмосковья ответит в суде за убийство агрессивной тещи

Житель Подмосковья ответит в суде за убийство агрессивной тещи

Жителя Пушкина, который в состоянии аффекта задушил свою тещу, ждет суд, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T10:23

2021-02-02T10:23

2021-02-02T10:23

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

пушкин

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Жителя Пушкина, который в состоянии аффекта задушил свою тещу, ждет суд, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, 60-летний мужчина и его семья жили вместе с убитой на протяжении 10 лет. Следствие установило, что теща вела себя агрессивно, унижала членов семьи и вела себя аморально по отношению к своим родственникам.В ноябре 2020 года мужчина вернулся домой после работы, "чему предшествовала рабочая неделя с повышенной нагрузкой". В квартире в это время находился его сын, имеющий инвалидность и тяжелое заболевание, что, как отметила Врадий, усиливало психическую нагрузку.Обвиняемому провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что мужчина совершил убийство "в состоянии остро возникшего эмоционального возбуждения достигшего степени аффекта".Сейчас дело с утвержденным обвинением передано в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20210201/popytka-1595515372.html

https://ria.ru/20210201/sud-1595436655.html

россия

пушкин

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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), пушкин, происшествия