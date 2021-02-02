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Житель Подмосковья ответит в суде за убийство агрессивной тещи
Житель Подмосковья ответит в суде за убийство агрессивной тещи
Жителя Пушкина, который в состоянии аффекта задушил свою тещу, ждет суд, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T10:23
2021-02-02T10:23
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
пушкин
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Жителя Пушкина, который в состоянии аффекта задушил свою тещу, ждет суд, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, 60-летний мужчина и его семья жили вместе с убитой на протяжении 10 лет. Следствие установило, что теща вела себя агрессивно, унижала членов семьи и вела себя аморально по отношению к своим родственникам.В ноябре 2020 года мужчина вернулся домой после работы, "чему предшествовала рабочая неделя с повышенной нагрузкой". В квартире в это время находился его сын, имеющий инвалидность и тяжелое заболевание, что, как отметила Врадий, усиливало психическую нагрузку.Обвиняемому провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что мужчина совершил убийство "в состоянии остро возникшего эмоционального возбуждения достигшего степени аффекта".Сейчас дело с утвержденным обвинением передано в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20210201/popytka-1595515372.html
https://ria.ru/20210201/sud-1595436655.html
россия
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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), пушкин, происшествия

Житель Подмосковья ответит в суде за убийство агрессивной тещи

10:23 02.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Жителя Пушкина, который в состоянии аффекта задушил свою тещу, ждет суд, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
По ее словам, 60-летний мужчина и его семья жили вместе с убитой на протяжении 10 лет. Следствие установило, что теща вела себя агрессивно, унижала членов семьи и вела себя аморально по отношению к своим родственникам.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 14:41
Жителя Тверской области заподозрили в попытке убийства сына сожительницы
В ноябре 2020 года мужчина вернулся домой после работы, "чему предшествовала рабочая неделя с повышенной нагрузкой". В квартире в это время находился его сын, имеющий инвалидность и тяжелое заболевание, что, как отметила Врадий, усиливало психическую нагрузку.
"В ходе очередной конфликтной ситуации, произошедшей между ним и родственницей, которая беспричинно стала оттягивать мужчине уши, причиняя тем самым ему физическую боль, он задушил ее", - подчеркнула Врадий.
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 08:59
Суд оставил в силе приговор жителю Омской области за убийство пасынка
Обвиняемому провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что мужчина совершил убийство "в состоянии остро возникшего эмоционального возбуждения достигшего степени аффекта".
Сейчас дело с утвержденным обвинением передано в суд для рассмотрения по существу.
 
РоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)ПушкинПроисшествия
 
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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