https://ria.ru/20210202/tsiskaridze-1595678853.html

Цискаридзе рассмешил пользователей образом бородатой бабушки

Цискаридзе рассмешил пользователей образом бородатой бабушки

Николай Цискаридзе разместил в Instagram снимок, который развеселил пользователей и собрал огромное количество комментариев. На фото обычно элегантный педагог и РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T17:58

2021-02-02T17:58

2021-02-02T17:58

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Николай Цискаридзе разместил в Instagram снимок, который развеселил пользователей и собрал огромное количество комментариев. На фото обычно элегантный педагог и артист балета предстал в смешном образе: в шубе, шерстяной шапке и замотанным в теплый полосатый шарф. Его усы, борода и брови в снегу, а щеки и нос – красные от мороза.Он также отметил, что веселый пост и этот образ были навеяны Днем водки (отмечается 31 января)."Друзья, наслаждайтесь зимой, снегом, пока еще есть такая возможность! Ну а всем, кто отмечает сегодня День водки — знать меру и закусывать!" – пожелал поклонникам Цискаридзе.Пользователи разделили веселое настроение артиста и оставили множество комментариев, в которых выразили восхищение его необычным преображением.Правда, некоторые отметили, что в таком виде он больше похож не на барина, а на бородатую бабушку на рыбалке, Деда Мороза или "француза в 1812 году при отступлении".Кто-то также вспомнил фильм "Джентльмены удачи". Причем, одни считают, что это – "улучшенная версия роли Доцента", а у других возникла ассоциация с переодетым в бабушку героем Крамарова, когда он пытался познакомиться на улице с девушкой.При этом все поклонники написали, что снимок поднял им настроение, и отметили, что Цискаридзе – "гений во всем".

https://ria.ru/20210121/klip-1593812713.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, николай цискаридзе