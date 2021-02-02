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Цискаридзе рассмешил пользователей образом бородатой бабушки
Цискаридзе рассмешил пользователей образом бородатой бабушки
Николай Цискаридзе разместил в Instagram снимок, который развеселил пользователей и собрал огромное количество комментариев. На фото обычно элегантный педагог и РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:58
2021-02-02T17:58
2021-02-02T17:58
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Николай Цискаридзе разместил в Instagram снимок, который развеселил пользователей и собрал огромное количество комментариев. На фото обычно элегантный педагог и артист балета предстал в смешном образе: в шубе, шерстяной шапке и замотанным в теплый полосатый шарф. Его усы, борода и брови в снегу, а щеки и нос – красные от мороза.Он также отметил, что веселый пост и этот образ были навеяны Днем водки (отмечается 31 января)."Друзья, наслаждайтесь зимой, снегом, пока еще есть такая возможность! Ну а всем, кто отмечает сегодня День водки — знать меру и закусывать!" – пожелал поклонникам Цискаридзе.Пользователи разделили веселое настроение артиста и оставили множество комментариев, в которых выразили восхищение его необычным преображением.Правда, некоторые отметили, что в таком виде он больше похож не на барина, а на бородатую бабушку на рыбалке, Деда Мороза или "француза в 1812 году при отступлении".Кто-то также вспомнил фильм "Джентльмены удачи". Причем, одни считают, что это – "улучшенная версия роли Доцента", а у других возникла ассоциация с переодетым в бабушку героем Крамарова, когда он пытался познакомиться на улице с девушкой.При этом все поклонники написали, что снимок поднял им настроение, и отметили, что Цискаридзе – "гений во всем".
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знаменитости, звезды, николай цискаридзе
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости.
Николай Цискаридзе разместил
в Instagram снимок, который развеселил пользователей и собрал огромное количество комментариев. На фото обычно элегантный педагог и артист балета предстал в смешном образе: в шубе, шерстяной шапке и замотанным в теплый полосатый шарф. Его усы, борода и брови в снегу, а щеки и нос – красные от мороза.
"Решил с Вами поделиться еще одной "новой ролью"! Русского барина, не меньше. Режиссеры, где вы?!! Готов приступить к съемкам!" – написал артист.
Он также отметил, что веселый пост и этот образ были навеяны Днем водки (отмечается 31 января).
"Друзья, наслаждайтесь зимой, снегом, пока еще есть такая возможность! Ну а всем, кто отмечает сегодня День водки — знать меру и закусывать!" – пожелал поклонникам Цискаридзе.
Пользователи разделили веселое настроение артиста и оставили множество комментариев, в которых выразили восхищение его необычным преображением.
Правда, некоторые отметили, что в таком виде он больше похож не на барина, а на бородатую бабушку на рыбалке, Деда Мороза или "француза в 1812 году при отступлении".
Кто-то также вспомнил фильм "Джентльмены удачи". Причем, одни считают, что это – "улучшенная версия роли Доцента", а у других возникла ассоциация с переодетым в бабушку героем Крамарова, когда он пытался познакомиться
на улице с девушкой.
При этом все поклонники написали, что снимок поднял им настроение, и отметили, что Цискаридзе – "гений во всем".