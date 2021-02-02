Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210202/tsiskaridze-1595678853.html
Цискаридзе рассмешил пользователей образом бородатой бабушки
Цискаридзе рассмешил пользователей образом бородатой бабушки
Николай Цискаридзе разместил в Instagram снимок, который развеселил пользователей и собрал огромное количество комментариев. На фото обычно элегантный педагог и РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:58
2021-02-02T17:58
шоубиз
знаменитости
звезды
николай цискаридзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1f/1591679986_0:0:3061:1723_1920x0_80_0_0_39bda7b25ba084ab5c446378186acf60.jpg
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Николай Цискаридзе разместил в Instagram снимок, который развеселил пользователей и собрал огромное количество комментариев. На фото обычно элегантный педагог и артист балета предстал в смешном образе: в шубе, шерстяной шапке и замотанным в теплый полосатый шарф. Его усы, борода и брови в снегу, а щеки и нос – красные от мороза.Он также отметил, что веселый пост и этот образ были навеяны Днем водки (отмечается 31 января)."Друзья, наслаждайтесь зимой, снегом, пока еще есть такая возможность! Ну а всем, кто отмечает сегодня День водки — знать меру и закусывать!" – пожелал поклонникам Цискаридзе.Пользователи разделили веселое настроение артиста и оставили множество комментариев, в которых выразили восхищение его необычным преображением.Правда, некоторые отметили, что в таком виде он больше похож не на барина, а на бородатую бабушку на рыбалке, Деда Мороза или "француза в 1812 году при отступлении".Кто-то также вспомнил фильм "Джентльмены удачи". Причем, одни считают, что это – "улучшенная версия роли Доцента", а у других возникла ассоциация с переодетым в бабушку героем Крамарова, когда он пытался познакомиться на улице с девушкой.При этом все поклонники написали, что снимок поднял им настроение, и отметили, что Цискаридзе – "гений во всем".
https://ria.ru/20210121/klip-1593812713.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1f/1591679986_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_fd0a0e10ae2caec425b49c212f5d2cc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, звезды, николай цискаридзе

Цискаридзе рассмешил пользователей образом бородатой бабушки

17:58 02.02.2021
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкНиколай Цискаридзе
Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Николай Цискаридзе разместил в Instagram снимок, который развеселил пользователей и собрал огромное количество комментариев. На фото обычно элегантный педагог и артист балета предстал в смешном образе: в шубе, шерстяной шапке и замотанным в теплый полосатый шарф. Его усы, борода и брови в снегу, а щеки и нос – красные от мороза.

"Решил с Вами поделиться еще одной "новой ролью"! Русского барина, не меньше. Режиссеры, где вы?!! Готов приступить к съемкам!" – написал артист.

Он также отметил, что веселый пост и этот образ были навеяны Днем водки (отмечается 31 января).
"Друзья, наслаждайтесь зимой, снегом, пока еще есть такая возможность! Ну а всем, кто отмечает сегодня День водки — знать меру и закусывать!" – пожелал поклонникам Цискаридзе.
Пользователи разделили веселое настроение артиста и оставили множество комментариев, в которых выразили восхищение его необычным преображением.
Правда, некоторые отметили, что в таком виде он больше похож не на барина, а на бородатую бабушку на рыбалке, Деда Мороза или "француза в 1812 году при отступлении".
Кто-то также вспомнил фильм "Джентльмены удачи". Причем, одни считают, что это – "улучшенная версия роли Доцента", а у других возникла ассоциация с переодетым в бабушку героем Крамарова, когда он пытался познакомиться на улице с девушкой.
При этом все поклонники написали, что снимок поднял им настроение, и отметили, что Цискаридзе – "гений во всем".
Tones and I - Dance Monkey. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 05:36Шоубиз
Самые невероятные перевоплощения музыкантов в клипах
 
ШоубизЗнаменитостизвездыНиколай Цискаридзе
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40В Пентагоне заявили о возможности ядерной войны с Россией
06:39Эпидемиолог оценила вероятность полной потери зрения после COVID-19
06:35МИД КНР заявил о готовности сотрудничать с Россией по вакцине от COVID-19
06:13РАН: Россия готова начать испытания антитела, нейтрализующего коронавирус
05:48В Москве вновь открылись центральные станции метро
05:23Названа частая ошибка россиян при дефиците витамина C
05:05Минздрав Мексики одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V"
04:40Генконсульство России в Нью-Йорке заявило о напавшем на дипмиссию вандале
04:35Эксперт объяснил вероятную смену позиции США по "Северному потоку — 2"
04:34В Приморье пьяный угонщик автобуса протаранил автомобили полиции
04:16Специалист рассказал, почему посторонним нельзя звонить с вашего телефона
04:10Эксперт рассказал о предельно допустимых скидках на гаджеты
03:44В Сколтехе рассказали о будущем вживляемых в человека чипов
03:32Россиянин поехал за наследством в Казахстан и оказался в психбольнице
03:20СК опубликовал репортаж о подростках, участвующих в незаконных акциях
03:17В Центробанке выступили за закрытие одной из программ льготной ипотеки
03:13Адвокат рассказал, как можно лишиться жилья и не узнать об этом
03:06Врач назвал причину побочных эффектов при вакцинации
03:00Найден весьма эффективный против COVID-19 препарат
02:54Дерматолог рассказала о проблеме, на которую указывают красные родинки
Лента новостейМолния