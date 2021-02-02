https://ria.ru/20210202/tseny-1595603635.html

Аналитики спрогнозировали рост цен в России в феврале

Аналитики спрогнозировали рост цен в России в феврале

В феврале темпы роста цен в России составят 5,5 процента в годовом выражении, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T07:23

2021-02-02T07:23

2021-02-02T09:15

россия

цены

наталия орлова

эльвира набиуллина

федеральная служба государственной статистики (росстат)

москва

общество

экономика

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В феврале темпы роста цен в России составят 5,5 процента в годовом выражении, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.Многие эксперты считают, что в этом месяце инфляция достигнет своего пика, а затем начнет замедляться.По данным Росстата, инфляция в стране в прошлом году составила 4,91 процента против 3,04 процента годом ранее. Основной вклад в это внесли ослабший рубль и подскочившие цены на некоторые продукты. Ситуация обострилась настолько, что правительство решило вмешаться административными мерами: заключить соглашения с бизнесом о стабилизации цен на масло и сахар, ввести квоты на экспорт зерновых культур и повысить пошлины на подсолнечник.Глава Банка России Эльвира Набиуллина в декабре говорила, что если эти меры дадут эффект в том же месяце, то они снизят инфляцию на 0,1 процентного пункта, однако, скорее всего, эффект растянется на январь. При этом, по ожиданиям регулятора, локального пика в пять процентов инфляция достигнет в первом квартале, затем уже к середине 2021 года она вернется к целевому уровню в четыре процента, а к концу года опустится в диапазон 3,5-4 процентов.Достичь пикаПроизошедшее с начала года ослабление рубля и повышение цен, в частности на плодоовощную продукцию, служат главными проинфляционными рисками в феврале, сходятся во мнении эксперты.Так, годовая инфляция в текущем месяце ускорится до 5,8 процента на фоне ухудшения инфляционного фона в январе, ожидает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.Более позитивные ожидания у аналитиков "ВТБ Капитала" — 5,4 процента. При этом рост цен в продовольственном сегменте в феврале они оценивают примерно в 6,9 процента, а в непродовольственном — в пять. В то же время в секторе услуг инфляция будет ниже целевых уровней Банка России — около 3,3 процента.Главными драйверами инфляции в феврале, по мнению старшего экономиста банка "Открытие" Максима Петроневича, станут продолжающийся рост цен на плодоовощную продукцию, всплеск волатильности на валютном рынке, а также возможный перенос случившегося роста цен производителей в обрабатывающей промышленности в потребительские цены.Уровень инфляции должен стать локальным пиком, уверен главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский.Основными причинами стабилизации инфляции в феврале станут антиинфляционные меры властей, сезонное охлаждение внутреннего спроса, а также ограничение денежного предложения, считает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов."Кроме того, ослабление пандемии приведет к замедлению роста, а возможно, и коррекции цен на лекарства и средства гигиены", — подчеркнул эксперт.Также важным фактором стабилизации инфляции станет отсутствие заметного ослабления рубля в декабре-январе и возможное его незначительное укрепление до конца первого квартала, заключил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены, наталия орлова, эльвира набиуллина, федеральная служба государственной статистики (росстат), москва, общество, экономика