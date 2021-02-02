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Минтранс пересмотрит требования к фото автомобилей на техосмотре
Минтранс пересмотрит требования к фото автомобилей на техосмотре
Минтранс и МВД пересмотрят требования к процедуре фотосъемки автомобилей во время техосмотра, сообщил РИА Новости представитель Минтранса. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:08
2021-02-02T13:04
россия
глонасс (система навигации)
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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общество
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Минтранс и МВД пересмотрят требования к процедуре фотосъемки автомобилей во время техосмотра, сообщил РИА Новости представитель Минтранса.С 1 марта вступят в силу обновленные правила техосмотра. Они предполагают, что машины на пункте осмотра будут фотографировать дважды — в начале и в конце диагностики. При этом на снимках должны читаться передний и задний номера автомобиля, а сами фотографии должны сопровождаться координатами точки, где машина находилась в момент съемки.Там пояснили, что плотная застройка вокруг пунктов техосмотра приводит к экранированию спутникового сигнала. Опытная эксплуатация Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО) выявила, что погрешность может составлять более 15 метров. Поэтому предлагается добавить требование сопровождать фото автомобиля показаниями системы ГЛОНАСС. Допустимую погрешность могут увеличить.Кроме того, Минтранс намерен изменить требования к производственно-технической базе пунктов техосмотра из-за необходимости переоборудования помещений.В соответствии с новыми правилами, с 1 марта будут аннулировать диагностические карты техосмотра автомобилей, если выяснится, что осмотр на самом деле не проводили или машина не соответствует обязательным требованиям безопасности. Заниматься этим будет орган госконтроля за проведением техосмотра, а соответствующую отметку внесут в ЕАИСТО. Оператора, выдавшего диагностическую карту без проведения техосмотра, привлекут к административной ответственности.
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россия, глонасс (система навигации), министерство транспорта рф (минтранс россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

Минтранс пересмотрит требования к фото автомобилей на техосмотре

12:08 02.02.2021 (обновлено: 13:04 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Минтранс и МВД пересмотрят требования к процедуре фотосъемки автомобилей во время техосмотра, сообщил РИА Новости представитель Минтранса.
С 1 марта вступят в силу обновленные правила техосмотра. Они предполагают, что машины на пункте осмотра будут фотографировать дважды — в начале и в конце диагностики. При этом на снимках должны читаться передний и задний номера автомобиля, а сами фотографии должны сопровождаться координатами точки, где машина находилась в момент съемки.
"Прорабатывается вопрос корректировки указанных показателей погрешности в сторону их увеличения", — заявили в Минтрансе.
Там пояснили, что плотная застройка вокруг пунктов техосмотра приводит к экранированию спутникового сигнала. Опытная эксплуатация Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО) выявила, что погрешность может составлять более 15 метров. Поэтому предлагается добавить требование сопровождать фото автомобиля показаниями системы ГЛОНАСС. Допустимую погрешность могут увеличить.
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Кроме того, Минтранс намерен изменить требования к производственно-технической базе пунктов техосмотра из-за необходимости переоборудования помещений.
В соответствии с новыми правилами, с 1 марта будут аннулировать диагностические карты техосмотра автомобилей, если выяснится, что осмотр на самом деле не проводили или машина не соответствует обязательным требованиям безопасности. Заниматься этим будет орган госконтроля за проведением техосмотра, а соответствующую отметку внесут в ЕАИСТО. Оператора, выдавшего диагностическую карту без проведения техосмотра, привлекут к административной ответственности.
 
РоссияГЛОНАСС (система навигации)Министерство транспорта РФ (Минтранс России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
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