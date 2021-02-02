https://ria.ru/20210202/tantsy-1595668794.html

Девушка станцевала на фоне военного переворота и стала звездой в Сети

Девушка станцевала на фоне военного переворота и стала звездой в Сети

В Мьянме учитель физкультуры записывала на видео фитнес-тренировку на фоне направляющегося в сторону парламента военного конвоя, сообщает The Star. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T14:02

2021-02-02T14:02

2021-02-02T14:02

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

facebook

аун сан су чжи

мьянма

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595664704_191:0:3832:2048_1920x0_80_0_0_a830a1200aeaeb0cce62537445b70588.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Мьянме учитель физкультуры записывала на видео фитнес-тренировку на фоне направляющегося в сторону парламента военного конвоя, сообщает The Star.На видео молодая девушка по имени Кхинг Хнин Вай в течение трех с половиной минут выполняет энергичные движения, не обращая внимания на происходящее вокруг. Она рассказала, что приходит на это место каждый день уже почти год, так как готовится к танцевальному конкурсу. В Мьянме 1 февраля военные арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие или связанные с правящей партией.После появления видео в Сети девушка мгновенно стала популярной. Только в Facebook ролик набрал более 50 тысяч лайков.Интернет-пользователи отметили ироничность ситуации. Песня, под которую танцевала девушка, называется Ampun Bang Jago - эту фразу индонезийцы обычно используют, чтоб высмеять высокомерных людей. В понедельник в Мьянме было объявлено чрезвычайное положение на год.

https://radiosputnik.ria.ru/20201014/tramp-1579703741.html

https://ria.ru/20201211/stallone-1588654374.html

мьянма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, facebook, аун сан су чжи, мьянма, в мире