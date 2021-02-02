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Девушка станцевала на фоне военного переворота и стала звездой в Сети
Девушка станцевала на фоне военного переворота и стала звездой в Сети
В Мьянме учитель физкультуры записывала на видео фитнес-тренировку на фоне направляющегося в сторону парламента военного конвоя, сообщает The Star. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:02
2021-02-02T14:02
2021-02-02T14:02
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
facebook
аун сан су чжи
мьянма
в мире
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Мьянме учитель физкультуры записывала на видео фитнес-тренировку на фоне направляющегося в сторону парламента военного конвоя, сообщает The Star.На видео молодая девушка по имени Кхинг Хнин Вай в течение трех с половиной минут выполняет энергичные движения, не обращая внимания на происходящее вокруг. Она рассказала, что приходит на это место каждый день уже почти год, так как готовится к танцевальному конкурсу. В Мьянме 1 февраля военные арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие или связанные с правящей партией.После появления видео в Сети девушка мгновенно стала популярной. Только в Facebook ролик набрал более 50 тысяч лайков.Интернет-пользователи отметили ироничность ситуации. Песня, под которую танцевала девушка, называется Ampun Bang Jago - эту фразу индонезийцы обычно используют, чтоб высмеять высокомерных людей. В понедельник в Мьянме было объявлено чрезвычайное положение на год.
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/tramp-1579703741.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, facebook, аун сан су чжи, мьянма, в мире
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
В Мьянме учитель физкультуры записывала на видео фитнес-тренировку на фоне направляющегося в сторону парламента военного конвоя, сообщает The Star.
На видео молодая девушка по имени Кхинг Хнин Вай в течение трех с половиной минут выполняет энергичные движения, не обращая внимания на происходящее вокруг.
Она рассказала, что приходит на это место каждый день уже почти год, так как готовится к танцевальному конкурсу.
"Я думала, что это будет обычное утро и не ожидала, что такие события могут произойти", - добавила Кхинг Хнин Вай.
В Мьянме 1 февраля военные арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие или связанные с правящей партией.
После появления видео в Сети девушка мгновенно стала популярной. Только в Facebook ролик набрал более 50 тысяч лайков.
Интернет-пользователи отметили ироничность ситуации. Песня, под которую танцевала девушка, называется Ampun Bang Jago - эту фразу индонезийцы обычно используют, чтоб высмеять высокомерных людей.
В понедельник в Мьянме было объявлено чрезвычайное положение на год.