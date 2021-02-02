https://ria.ru/20210202/taksi-1595665889.html

"Яндекс" объявил о покупке активов компании "Везет" за $178 млн

"Яндекс" объявил о покупке активов компании "Везет" за $178 млн

Группа компаний "Яндекс.Такси" покупает кол-центры и бизнес по заказу грузоперевозок "Везет", говорится в сообщении "Яндекса". РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T13:51

2021-02-02T13:51

2021-02-02T14:26

яндекс.такси

яндекс

гк "везет"

экономика

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Группа компаний "Яндекс.Такси" покупает кол-центры и бизнес по заказу грузоперевозок "Везет", говорится в сообщении "Яндекса".Сумма сделки составляет 178 миллионов долларов, часть из них выплатят по результатам интеграции, которая завершится во втором квартале."В отличие от соглашения между "Яндекс.Такси" и "Везет", анонсированного в июле 2019 года, новая сделка подразумевает приобретение лишь части активов "Везет", действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение", — добавили в "Яндексе".В компании рассчитывают, что сделка позволит улучшить клиентский сервис "Яндекс.Такси" и ускорить развитие логистической платформы, в частности — предложить жителям регионов экспресс-доставку посылок и грузов. Пользователи "Везет" смогут вызывать такси по телефону, как и раньше, или в приложении "Яндекс Go". Водителям предложат подключиться к платформе "Яндекс.Про"."Среди особенностей платформы — продвинутые технологии безопасности и эффективный механизм распределения заказов. Благодаря ему водители меньше ездят вхолостую и больше зарабатывают, а пользователи тратят меньше времени на ожидание машины", — говорится в сообщении.В "Яндекс.Такси" отметили, что сделка не требует согласования с антимонопольным органом."Яндекс.Такси" еще в июле 2019 года объявило о планах приобрести программное обеспечение и кол-центры группы "Везет". Предполагалось за три года вложить в развитие такси в регионах около восьми миллиардов рублей. Акционеры "Везет" должны были получить до 3,6 процента акций "Яндекс.Такси" и до 71,5 миллиона долларов. Однако год спустя ФАС отказала согласовать сделку, поскольку в таком случае компании усилили бы доминирующее положение как по всей России, так и в более чем половине регионов."Яндекс.Такси" развивает бизнес в нескольких направлениях — онлайн-заказ такси, каршеринг, фудтех и логистика. Компания управляет супераппом под брендом "Яндекс Go", а также сервисами "Яндекc.Драйв", Uber Russia, Yango, "Яндекс.Еда", "Яндекс.Лавка", Ultima и логистическими вертикалями по экспресс-доставке продуктов, отправке посылок и перевозке грузов. Компания создана в результате слияния бизнесов по онлайн-заказу такси Яндекса и Uber в России и соседних странах.Группа компаний "Везет" появилась в мае 2017 года в результате объединения агрегаторов такси — "Сатурн" и "Рутакси". У обоих — более 15 лет опыта построения бизнеса в России.

https://ria.ru/20210114/yandeks-1593060500.html

https://ria.ru/20201229/tinkov-1591487610.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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