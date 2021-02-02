https://ria.ru/20210202/tailand-1595552407.html

В Таиланде рассчитывают принять пять миллионов туристов в 2021 году

В Таиланде рассчитывают принять пять миллионов туристов в 2021 году

Из-за пандемии Таиланд сможет принять пять миллионов иностранных туристов в 2021 году, что вдвое меньше первоначального прогноза в десять миллионов, сообщает... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T10:39

2021-02-02T10:39

2021-02-02T10:39

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Из-за пандемии Таиланд сможет принять пять миллионов иностранных туристов в 2021 году, что вдвое меньше первоначального прогноза в десять миллионов, сообщает Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма и спорта страны."Если мы сможем привлечь пять миллионов гостей в этом году при нынешних обстоятельствах, это будет успех", — сказал глава ведомства Пхипхат Ратчакитпракарн.По его словам, чтобы достичь цифры десять миллионов прибытий, необходимо выполнить значительное количество условий как в Таиланде, так и в странах, из которых поедут туристы.Упор будет сделан на отдыхающих из соседних стран, таких как Китай, Индия или Малайзия. Посетители из этих трех государств составили 40 процентов от 39,8 миллиона иностранцев, приехавших в Таиланд в 2019 году."Число путешественников из дальнемагистральных направлений оказалось бы недостаточным, — сказал Пхипхат Ратчакитпракарн. — Только азиатский рынок в состоянии помочь Таиланду достичь этой цели".Министерство туризма и спорта планирует провести обсуждения с премьер-министром и Минздравом страны о возможности включения работников туризма в программу вакцинации на ее ранних этапах — в феврале."Сотрудники, занятые в туристической индустрии, такие как персонал гостиниц, водители, работники ресторанов и спа-центров, расположенных в крупных туристических центрах, должны быть в числе первых групп, получивших прививки", — сказал Пхипхат Ратчакитпракарн.По его словам, это обеспечит защиту тех, кто ежедневно контактирует с зарубежными туристами. Кроме того, в стране сейчас идет работа над "паспортом вакцины".По словам Пхипхата Ратчакитпракарна, вероятно, в будущем, гости со всего мира, имеющие сертификат прививки от COVID-19, смогут въехать в страну.

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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туристы, новости - туризм, китай, малайзия, индия, таиланд